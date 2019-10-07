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На кого похож? Наталья Водянова впервые показала лицо сына от Антуана Арно

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.10.2019 - 19:35
На кого похож? Наталья Водянова впервые показала лицо сына от Антуана Арно
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель умилила сеть редким фото

Наталья Водянова – модель, филантроп, бизнесвумен. Но, пожалуй, главная ее ипостась – мама. Она обожает всех пятерых детей: 17-летнего Лукаса, 13-летняя Нева, 12-летнего Виктора, а также 5-летнего Максима и 3-летнего Романа. Все они регулярно появляются на странице модели в Instagram. Но если старших детей модели – от британского лорда Джастина Портмана – поклонники давно знают в лицо, то младших, от французского бизнесмена Антуана Арно, она никогда не показывала.

На кого похож? Наталья Водянова впервые показала лицо сына от Антуана АрноСын Водяновой Максим (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото с мальчиками Наталья всегда прикрывает им лица стикерами-сердечками. Возможно, на такой конфиденциальности настаивает муж Водяновой. Может, сама модель не хочет лишних разговоров и обсуждений. Как бы там ни было, на последней фотографии в своем аккаунте она решила немного нарушить эту традицию.

На кого похож? Наталья Водянова впервые показала лицо сына от Антуана Арно

На кого похож? Наталья Водянова впервые показала лицо сына от Антуана АрноМодель старается не показывать лица младших детей (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья опубликовала фото, на котором показала одного из младших сыновей – Максима. Малыш позирует на фоне месяца, улыбаясь и глядя в камеру. "Маленький принц", – добавила она романтичную подпись. И хотя из-за освещения лицо ребенка не очень хорошо видно, все же можно вполне различить черты. Фолловеры Натальи тут же принялись обсуждать фото и восхищаться им. Большинство сошлись во мнении, что он – точная копия знаменитой модели.

"Мамино лицо проглядывает свозь тень", "На вас похож, это четвертый ваш сын?", – пишут поклонники звезды.

На кого похож? Наталья Водянова впервые показала лицо сына от Антуана АрноНаталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/antoinearnault)

Сам Антуан редко публикует что-то в своем аккаунте в Instagram, и в основном его посты носят рабочий характер. Кроме того, на его странице можно найти романтичные кадры с любимой, а вот детей он старается не показывать.

Интересно, что младший сын Водяновой – Роман – родился в один день с Антуаном. Так что 4 июня в знаменитом семействе отмечается двойной праздник.

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