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Ідеальна мама: Наталія Водянова влаштувала казкові вихідні для старшого сина від Антуана Арно

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.01.2020 - 18:18
Ідеальна мама: Наталія Водянова влаштувала казкові вихідні для старшого сина від Антуана Арно
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель порадувала постом з сином

Наталя Водянова знову на слуху. Цього разу причина – приватне життя знаменитої моделі. Наталя та її цивільний чоловік, з яким вона перебуває у відносинах з 2011-го року, нарешті вирішили узаконити відносини. Про це супермодель і філантроп повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши романтичне фото з коханим чоловіком. Наталя і Антуан обіймаються на тлі моря, а головний фокус кадру – не тільки на щасливому обличчі Водянової, але і на вишуканому кільці з великими каменями, що прикрашає пальчик 37-річної красуні.

Ідеальна мама: Наталія Водянова влаштувала казкові вихідні для старшого сина від Антуана АрноНаталя і Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

«Цей рік був прекрасним і таким, що запам'ятовується. 2020-й, ми готові! Не можу дочекатися, щоб відсвяткувати наступний рік з нашими улюбленими», – написала Наталя і зазначила Антуана Арно.

Новина відразу облетіла всі портали, сполохавши публіку. Шанувальники поспішили привітати свою улюбленицю. Багато хто дивувався, так як вважали, що він давно одружені. «Не до того було», – жартує Наталя. Першим коментаторам Водянова, за своїм звичаєм, відповіла, підтвердивши, що вони з Антуаном нарешті мають намір одружитися.

Після цього Водянова пішла з мереж, давши шанувальникам досхочу обговорити таку подію. І ось через кілька днів повернулася з численними сторіз і фото, головним героєм яких виступає старший син Наталії від Анутана – 5-річний Максим.

Ідеальна мама: Наталія Водянова влаштувала казкові вихідні для старшого сина від Антуана Арно

Наталя з Максимом (фото: instagram.com/natasupernova)

Причому якщо зазвичай модель намагається по максимуму приховувати обличчя хлопчика, цього разу вона була не така обережна. Вона показала їх ігри біля ялинки, потім мама і син вирушили в театр на «Лускунчик». У розгорнутому підпису Наталія розповіла про їхні пригоди в найдрібніших подробицях, включаючи також обіди та вечері. А наостанок розповіла ще одну причину свого візиту – вона побувала на фіналі проекту «Голос», благодійним партнером якого в цьому році став її фонд «Оголені серця».

Ідеальна мама: Наталія Водянова влаштувала казкові вихідні для старшого сина від Антуана АрноІдеальна мама: Наталія Водянова влаштувала казкові вихідні для старшого сина від Антуана АрноНаталія засипала мережу фото з 5-річним сином (фото: instagram.com/natasupernova)

Майже не змінилася: Наталія Водянова зворушила архівних фото і розповіла про дитинство Весь в матір: Наталія Водянова розчулила архівним фото на честь 18-річчя сина
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