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"Ідеальна леді": Леся Нікітюк полюбила оголяти плечі в Парижі

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.10.2019 - 15:33
"Ідеальна леді": Леся Нікітюк полюбила оголяти плечі в Парижі
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі назвали її "справжньою парижанкою"

Леся Нікітюк вирішила залишитися на якийсь час в Парижі. Українська телеведуча похвалилася своєю яскравою поїздкою в Європу буквально вчора, 2 жовтня. Як стало відомо пізніше, в Парижі після закінчення Тижня моди відбувся також показ українського дизайнера Андре Тана. Серед зіркових гостей показу була Нікітюк, а також Катя Осадча та Оля Полякова. До слова, Полякова вже встигла показати серію своїх ефектних паризьких нарядів. Нікітюк також не відстає!

На новому фото Леся вирішила яскраво передати всім своїм підписникам (а це вже більше 3 млн користувачів) полум'яний привіт. І зробила це дуже "по-французьки".

На новому фото Леся позує з келихом білого вина в руках. На тлі - Ейфелева вежа. При цьому одягнена Нікітюк дуже стильно - у все чорне. Чорні штани "під шкіру", топ, жакет. При цьому жакет спущений з одного плеча.

"Бонжур)" - коротко підписала фото Леся.

&quot;Ідеальна леді&quot;: Леся Нікітюк полюбила оголяти плечі в Парижі

Леся Нікітюк в Парижі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Цікаво, що до цього Нікітюк також позувала в повністю чорному образі. І точно також - в оригінальній сукні, що нагадує піджак, приспущенному на одне плече. Тоді шанувальники Лесі захопилися довжиною і стрункістю ніжок своєї улюблениці.

&quot;Ідеальна леді&quot;: Леся Нікітюк полюбила оголяти плечі в Парижі

Струнка Леся Нікітюк в Парижі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нове фото також викликало неабиякий захват шанувальників Лесі, які поспішили залишити свої коментарі:

  • "Пьорфект леді"
  • "Ви дуже схожі з Монро, як дві сестри"
  • "Гарна панянка"
  • "Чарівна Леся, вітаю вас"
  • "Ля, Мадмуазель"
  • "Прівет турбо-ракета"
  • "Я Вас обожнюю"
  • “Ох і Леся !) Ох і красуня !)"

&quot;Ідеальна леді&quot;: Леся Нікітюк полюбила оголяти плечі в Парижі

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше весела Леся Нікітюк показала свій "образ дня", при цьому співачка позувала в... туалеті.

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