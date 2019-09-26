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"Мой образ дня": Леся Никитюк позабавила фото из уборной

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.09.2019 - 12:34
"Мой образ дня": Леся Никитюк позабавила фото из уборной
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая снова продемонстрировала яркое чувство юмора

Леся Никитюк - одна из самых юморных телеведущих Украины, что регулярно подтверждает на ТВ и в соцсетях. Поклонники любят ее за неординарное чувство юмора и готовность посмеяться над собой, а также часто отмечают ее простоту и естественность. Так, недавно шоувумен изрядно повеселила сеть, показав свое "утро с любимым", роль которого исполнил ее любимый пес Рафик. Теперь же позитивная ведущая решила похвастаться стильным луком.

На своей странице в Instagram Леся показала свой "образ дня" - она позирует в бежевой водолазке, которая выгодно подчеркнула ее тонкую талию, и брюках в тон. Завершают аутфит туфли на каблуке, а также бежевая сумочка, что лежит у зеркала.

Особой изюминкой этого фото является то, что оно сделано... в туалете! За спиной Никитюк можно увидеть двери в кабинки - это явно какое-то модное заведение.

&quot;Мой образ дня&quot;: Леся Никитюк позабавила фото из уборной

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"This is my look of the day. Девочки как вам лук и трендовый клатч? как вам в принципе этот туалет?" - прокомментировала Леся в своем шутливом стиле.

&quot;Мой образ дня&quot;: Леся Никитюк позабавила фото из уборной

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры с удовольствием подыгрывают ведущей и пишут, что туалет выглядит очень мило, да и сама она ничего. Некоторые также сравнили ее сумку с пельменем.

  • Оччень красиво, Вам идет!
  • Стильний туалет в туалеті
  • Очень даже
  • Красотка))))
  • Мне нравится образ. Леся, вам надо в модели идти, у вас прекрасные длинные ноги
  • Туалет на фоні Лесі просто шикарний
  • Клатч похож на пельмень. Или ещё на что, даже не знаю
  • Выглядишь классно you Beauty
  • Обожаю штаны карго
  • Красотка Лесуня тебе подходит все .
  • Класс!!! Это сумка-пельмень? Ні - краще галушка!!!
  • Тотал лук моя любовь. Вам очень красиво

&quot;Мой образ дня&quot;: Леся Никитюк позабавила фото из уборной

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк показала роскошную грудь в белье. Телеведущая взбудоражила сеть пикантным селфи.

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