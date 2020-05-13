Она идеальна: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в эффектном наряде

Ким Кардашьян любит эффектные наряды, а также соблазнительные селфи. Сейчас, когда наряжаться особо некуда, она вдохновляет сеть архивными фото. В этот раз она нашла лук, который уже когда-то демонстрировала. Аутфит знаменитой красавицы и многодетной мамы составили ярко-желтая блуза с цветочным принтом, а также юбка с высоким разрезом спереди. Инстадива сидит на коленях в своей гардеробной, посылая в камеру воздушный поцелуй. Образ дополнили свободно распущенные по плечам волосы и яркий макияж с розовыми губами и накладными ресницами. Пост 39-летняя красавица подписала коротко и емко: с помощью эмодзи в виде поцелуя.

Ким порадовала новым фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники знаменитости, как обычно, оказались более красноречивыми. Но среди позитивных и восхищенных комментаторов нашлись и те, кто решил высказать свои предположения о неудачной позе.

Кимми, Канье в курсе, что ты посылаешь нам поцелуи?

Ты такая красивая

Может, это только мое мнение. Но нога выглядит ненатурально.

Прекрасная и восхитительная мисс Уэст

Что случилось с твоей ногой?

Чудесная

Горячая

О боже, ты так великолепна!

Люблю тебя, ангел

Прекрасная

Ты просто невероятная

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/kimkardashian)

Напомним, Ким обожает желтый оттенок, так как знает – он отлично подходит брюнеткам. Недавно она приняла участие в откровенной фотосессии, и один из образов был в золотисто-желтом купальнике с высокими вырезами на бедрах. Дополняет образ широкое колье с серебристыми камнями на шее, а также вновь необычная прическа. Волосы Ким заплели в длинные косы. Последний штрих – яркий макияж. Звезда позирует на фоне океана в разных ракурсах. Серия кадров наделала много шума среди подписчиков Кардашьян. В том числе и из-за неудачного фотошопа. Так, некоторые фолловеры отметили, что на фото, где Ким в образе женщины-змеи, в волосах появилась «лишняя» рука.