Вона ідеальна: Кім Кардашьян захопила пишними формами в ефектному вбранні

Кім Кардашьян любить ефектні вбрання, а також спокусливі селфі. Зараз, коли вбиратися особливо нікуди, вона надихає мережу архівними фото. Цього разу вона знайшла лук, який вже колись демонструвала. Аутфіт знаменитої красуні і багатодітної мами склали яскраво-жовта блуза з квітковим принтом, а також спідниця з високим розрізом спереду. Інстадіва сидить на колінах у своїй вбиральні, посилаючи в камеру повітряний поцілунок. Образ доповнили вільно розпущене по плечах волосся і яскравий макіяж з рожевими губами і накладними віями. Пост 39-річна красуня підписала коротко і ємко: з допомогою емодзі у вигляді поцілунку.

Кім порадувала новим фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники знаменитості, як завжди, виявилися більш красномовними. Але серед позитивних та захоплених коментаторів знайшлися і ті, хто вирішив висловити свої припущення про невдалу позу Кім.

Кіммі, Каньє в курсі, що ти посилаєш нам поцілунки?

Ти така красива

Може, це тільки моя думка. Але нога виглядає ненатурально.

Прекрасна і чудова міс Уест

Що сталося з твоєю ногою?

Чудова

Гаряча

О боже, ти так прекрасна!

Люблю тебе, ангел

Прекрасна

Ти просто неймовірна

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, Кім обожнює жовтий відтінок, так як знає – він відмінно підходить брюнеткам. Нещодавно вона взяла участь у відвертій фотосесії, і один з образів був у золотаво-жовтому купальнику з високими вирізами на стегнах. Доповнює образ широке кольє зі сріблястими камінням на шиї, а також знову незвичайна зачіска. Волосся Кім заплели в довгі коси. Останній штрих – яскравий макіяж. Зірка позує на тлі океану в різних ракурсах. Серія кадрів наробила багато галасу серед послідовувачів Кардашьян. В тому числі і через невдалий фотошоп. Так, деякі фолловери зазначили, що на фото, де Кім в образі жінки-змії, у волоссі з'явилася «зайва» рука.