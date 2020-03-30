Так идеальна: Ким Кардашьян в образе роскошной блондинки покорила сеть

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда примерила новый цвет волос

Ким Кардашьян обожает примерять разные образы, любовь к переменам касается и прически. 39-летняя звезда уже красовалась, пожалуй, со всеми цветами волос: от своего натурального каштанового до иссиня-черного. Но блонд у светской львицы и бизнесвумен на особом счету. К светлому оттенку знаменитость так или иначе периодически возвращается, будь то для фотосессии своих брендов или для громкой вечеринки.

Ким любит эксперименты (фото: instagram.com/kimkardashian)

Несколько часов назад Ким решила напомнить поклонникам о том, как шикарно она смотрится в образе роскошной блондинки. Неугомонная инста-дива опубликовала снимок, где предстала в наряде от Fendi: рубашке, завязанной под грудью, и шубе ей в тон. Дополняет картину выразительный макияж с коричневыми smoky eyes, четко прорисованными бровями, а также натурального оттенка губами. «После этого карантинного периода мои волосы станут такими здоровыми. Размышляю о блонде, когда мы снова сможем общаться с людьми», – написала Ким.

Новый образ Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

И, разумеется, тем самым пригласила подписчиков к дискуссии. Половина из них остались непреклонны: Кардашьян лучше смотрится с темным цветом волос. «Нет, ты самая иконическая брюнетка всех времен!», – пишут они. Вторая часть фолловеров осталась в восторге от образа красавицы, засыпав ее комплиментами: «Ты так идеальна!», «Тебе все к лицу», «Ты смотришься просто невероятно!»…

Впрочем, о смене цвета волос говорить рано. Уже через несколько часов Ким опубликовала пару снимков со своим натуральным оттенком. Тем самым дав понять, что пока что она остается на «темной стороне».

Напомним, в последнее время Ким часто делится своими бьюти-лайфхаками. По всей видимости, звезда решила использовать время карантина для продвижения собственных брендов. Так, несколько дней назад она записала обучающее видео, где показала, как делает свои знаменитые скулы.