Идеальные скулы за 5 минут: Ким Кардашьян показала, как делает контуринг лица

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда записала обучающее видео

Ким Кардашьян знаменита не только своими успешными бизнес-проектами, но и яркой внешностью. Настоящей визитной карточкой инстадивы стали ее выдающиеся формы, а еще – фирменный макияж с четким контурингом. Кто только не пытался его повторить! Впрочем, сама звезда никогда не скрывала проверенную технику, правдиво показывая, какие продукты использует и в каком количестве их наносит. И судя по всему, ей она не изменяет до сих пор.

Ким любит делать мейк-ап (фото: instagram.com/kimkardashian)

Несколько часов назад Ким записала обучающее видео, в котором всего за 5 минут продемонстрировала, как легко создать «объмный» макияж с выдающимися скулами, которые до сих пор являются одним из главных бьюти-трендов. В ролике знаменитость использует продукты из собственной косметической коллекции KKW Beauty. Но разумеется, чтоы создать такой же эффект, можно применять свою любимые средства любых брендов. Так что берем на заметку!

Обучающее видео от Ким (видео: instagram.com/kimkardashian)

Первый шаг – нанести на кожу увлажняющее средство с легким сияющим эффектом. Это отличная база, которая поможет сделать общий вид свежим и отдохнувшим.

Второй шаг – консилер. Ким наносит его на участки, которые хочет высветлить: на треугольную зону под глазами и на лоб.

Третий шаг – темным оттенком бронзера сделать контуринг. Ким подчеркивает нос, делая его зрительно более тонким. Также проходится по скулам, вискам и линии роста волос. Более темный оттенок она использует, чтобы прорисовать контур лица.

Четвертый шаг – с помощью кисти тщательно все растушевать. Для растушевки хайлайтера она использует влажный спонж, бьюти-блендер. А также пальцы, которым легко убрать мелкие огрехи.

Пятый шаг – подчеркнуть линию губ бронзовым карандашом, немного выходя за естественную. Таким же оттенком оттенить веки сверху и снизу.

Шестой шаг – используя светлый хайлайтер, прорисовать линию на спинке носа, добавить блеска на скулы, в уголки глаз, а также под брови и на подбородок.

Седьмой шаг – добавить шиммера на ключицы и плечи, растушевав их.

На этом звезда остановилась, дав волю нашей фантазии. По желанию дальше можно создавать свой любимый макияж: добавить тени, тушь для ресниц и румяна.