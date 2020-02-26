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Леди-русалка: Леся Никитюк в крошечном бикини похвасталась лакшери-отдыхом

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.02.2020 - 11:44
Леди-русалка: Леся Никитюк в крошечном бикини похвасталась лакшери-отдыхом
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая продолжает наслаждаться расслабленным египетским отдыхом

Пока самые активные фанаты и хейтеры обсуждают фигуру Леси Никитюк и степень вульгарности ее фото, телеведущая не стесняется подкидывать им новые темы для дискуссий. Так недавно Леди Ле опубликовала снимки, сделанные вечером на территории египетского отеля, на которых знаменитость позировала в короткой джинсовой рубашке, демонстрируя отсутствие юбки.

Но она решила не останавливаться на достигнутом и следующим фото, которым она порадовала подписчиков стал расслабленный кадр, на котором в крошечном бикини Леся отдавшись морским волнам, лежит с закрытыми глазами на поверхности воды.

Леди-русалка: Леся Никитюк в крошечном бикини похвасталась лакшери-отдыхомФото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

И если некоторым фанатам показалась, что телеведущая все время отдыхает и практически не показывает рабочих кадров, то им на самом деле не показалось. "Rest" – подписала снимок девушка, дополнив его эмоджи с голубыми волнами, подтверждая, что наслаждается жизнью.

Подписчики отметили, что в таком ракурсе Леся напоминает им русалку, а блики от воды делают фигуру еще привлекательнее и стройнее.

  • Судя по фотографиям, Леся живет на морях и больше ничего не делает, жизнь сплошной отдых
  • Леди Русалка
  • Така бомбезна
  • Как русалка, очень красивая
  • Леся ви, дуже гарна
  • Красуня світова
  • Якщо фото повернути на 180 ще крутіше виглядає
  • Русалонькаааа
  • Какая красотка
  • Беззаботного отдыха, Королева!

Стоит отметить, что Леся Никитюк недавно без стеснения рассекретила параметры своей фигуры и соблазнила роскошным бюстом.

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Новости Украины Леся Никитюктелеведущая
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