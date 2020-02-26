Леди-русалка: Леся Никитюк в крошечном бикини похвасталась лакшери-отдыхом

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая продолжает наслаждаться расслабленным египетским отдыхом

Пока самые активные фанаты и хейтеры обсуждают фигуру Леси Никитюк и степень вульгарности ее фото, телеведущая не стесняется подкидывать им новые темы для дискуссий. Так недавно Леди Ле опубликовала снимки, сделанные вечером на территории египетского отеля, на которых знаменитость позировала в короткой джинсовой рубашке, демонстрируя отсутствие юбки.

Но она решила не останавливаться на достигнутом и следующим фото, которым она порадовала подписчиков стал расслабленный кадр, на котором в крошечном бикини Леся отдавшись морским волнам, лежит с закрытыми глазами на поверхности воды.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

И если некоторым фанатам показалась, что телеведущая все время отдыхает и практически не показывает рабочих кадров, то им на самом деле не показалось. "Rest" – подписала снимок девушка, дополнив его эмоджи с голубыми волнами, подтверждая, что наслаждается жизнью.

Подписчики отметили, что в таком ракурсе Леся напоминает им русалку, а блики от воды делают фигуру еще привлекательнее и стройнее.

Судя по фотографиям, Леся живет на морях и больше ничего не делает, жизнь сплошной отдых

Леди Русалка

Така бомбезна

Как русалка, очень красивая

Леся ви, дуже гарна

Красуня світова

Якщо фото повернути на 180 ще крутіше виглядає

Русалонькаааа

Какая красотка

Беззаботного отдыха, Королева!

Стоит отметить, что Леся Никитюк недавно без стеснения рассекретила параметры своей фигуры и соблазнила роскошным бюстом.