Художник так видит: Лилия Ребрик с дочерьми готовится к Пасхе на карантине

Лилия Ребрик весело проводит время на карантине со своей "дикой семейкой" - кроме работы, телеведущая занялась благоустройством сада и огорода, а также развлекается участием в популярных флешмобах. В этом ей с удовольствием помогают дочери - 7-летняя Диана и двухлетняя Полина. Так, на днях звездная мама со старшей дочкой приобщились к Pillow challenge и похвастались стильными луками с подушками вместо платьев! С приближением Пасхи Лилия вспомнила, как их семья обычно проводила этот праздник и показала, как они готовятся в режиме самоизоляции.

Ребрик похвасталась талантами Дианы и опубликовала милое фото девочки с ее рисунком на пасхальную тему. На еще одном кадре младшая Полина явно стремится помочь сестре с художествами, также ведущая показала результат стараний крупным планом и предложила подписчикам принять участие в конкурсе.

Фото: Лилия Ребрик показала рисунок дочери (instagram.com/liliia.rebrik)

Обычно Лилия с семьей ездили на Пасху к ее родителям в Черновцы, однако в этом году будут отмечать дома в тесном кругу - режим изоляции нарушать нельзя.

Фото: Лилия Ребрик показала рисунок дочери (instagram.com/liliia.rebrik)

"Художник так бачить! Вже скоро Великдень. Скоро мала би бути та метушня, яку ми всі так любимо... Прибирання, готування... Щоб все ідеально... Щоб до батьків поїхати. До речі, в нашій родині це була гарна традиція: поїхати в Чернівці до батьків, до бабусі, посвятити Паску, поїсти крашанок, посидіти за великим родинним столом... І здавалася б такі прості речі... Але такі недосяжні сьогодні. Найголовніше сьогодні- це пам’ятати, що свято Великдень має бути в душі: там має бути тепло й світло, там має бути багато любові... До найсвітлішого свята весни @ranok_ua влаштував конкурс малюнків із корисними подарунками – «Великдень вдома»! Як на мене, чудовий спосіб відволіктися, зайнятися творчістю! Й оскільки співробітники каналу не можуть брати участь в конкурсі, я зі своїми донечками вирішили підтримати учасників своїм малюнком. Долучайтеся і Ви! Все, що потрібно- до 19 квітня (включно) намалювати малюнок, сфотографувати його і подати заявку на участь", - поделилась теледива.

Фото: Лилия Ребрик показала рисунок дочери (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры Ребрик тут же принялись восхищаться художественным талантом Дианы и оставили много теплых отзывов.

Красуня розумниця!

Маленька розумниця

Молодчинка!!!!

Молодці,гарно придумали

Маленький талановитий художник

Талант

Молодці !!!!!)))

Очень красивая пасочка! Так и хочется съесть!

Яка молодчинка, дуже гарний малюнок!

мничка доченька!Здоровьичка и удачи во всех начинаниях, мама и папа очень старательные, так что и девчонки достойными вырастут!

Дуже красивий малюночок!) Бажаємо Вам перемоги

Ваша родина приклад для багатьох як бути позитивною та в коханні народжувати та виховувати малечу. будьте щасливими та здоровими！

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик показала, как развлекает дочку на карантине, и заодно похвасталась гибкостью.