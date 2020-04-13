Мама-аниматор: гибкая Лилия Ребрик показала, как развлекает дочку на карантине

Фото: Лилия Ребрик с дочерью (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая похвасталась впечатляющей растяжкой

Лилия Ребрик с семьей решили проводить карантин на даче - ведь там есть двор, где можно порезвиться и позагорать, много свежего воздуха и красивая природа. Телеведущая с мужем даже решили заняться садом и огородом и уже начали воплощать это в реальность - вместе с дочками Дианой и Полиной она посадила рассаду, а также исполнила давнюю мечту иметь куст сирени у входа на участок. Звезда старается придумывать новые и новые идеи, чтобы дочурки не скучали на самоизоляции.

Так, Лилия вспомнила свои занятия гимнастикой в юности и устроила веселое "представление" для младшей дочки Полины, а видео показала в Instagram. Артистка взяла детский надувной мяч вместо гимнастического и исполнила эффектный трюк с подбрасыванием его в воздух, сама же в это время сделала "колесо", не касаясь земли. Малышка сидит на подвесной качели и заливисто смеется в ответ на мамины фокусы.

"Мой зритель", - говорит довольная Ребрик в кадре.

"Мама-аніматор!. Або йшов 30-й день карантину... А як ви своїх дітей ще розважаєте? підкиньте ідейки", - обратилась к подписчикам ведущая.

Видео: Лилия Ребрик с дочерью (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры пришли в восторг от спортивной формы и грации Лилии и поблагодарили ее за отличную идею и дозу позитива.

Чудова ідея для розваги. Адже нашим діткам зараз необхідна увага батьків, а батькам необхідно відчувати й бачити, що їхні дітки щасливі

Ого, ви шикарні

Вау!!!!!Это мега крутая мамочка

Очень красиво пооучилось

Такая пластичная.

Вау

Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях))

Вау, Лилечка вы супер!

Ліля, ви така, класна, така молодець.Я захоплююсь вами

Вы прекрасны!!! Каждый раз получаю море позитива!!! Спасибо

Мама- супер- аніматор

Какая вы прикольная с доченькой

яка ви позитивна

Вы супер!!!

гімнастки «колишніми» - не бувають

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, солнечная Лилия Ребрик с доченькой очаровала сеть праздничным настроением в Вербное воскресенье.