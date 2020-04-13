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Мама-аниматор: гибкая Лилия Ребрик показала, как развлекает дочку на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.04.2020 - 12:29
Мама-аниматор: гибкая Лилия Ребрик показала, как развлекает дочку на карантине
Фото: Лилия Ребрик с дочерью (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая похвасталась впечатляющей растяжкой

Лилия Ребрик с семьей решили проводить карантин на даче - ведь там есть двор, где можно порезвиться и позагорать, много свежего воздуха и красивая природа. Телеведущая с мужем даже решили заняться садом и огородом и уже начали воплощать это в реальность - вместе с дочками Дианой и Полиной она посадила рассаду, а также исполнила давнюю мечту иметь куст сирени у входа на участок. Звезда старается придумывать новые и новые идеи, чтобы дочурки не скучали на самоизоляции.

Так, Лилия вспомнила свои занятия гимнастикой в юности и устроила веселое "представление" для младшей дочки Полины, а видео показала в Instagram. Артистка взяла детский надувной мяч вместо гимнастического и исполнила эффектный трюк с подбрасыванием его в воздух, сама же в это время сделала "колесо", не касаясь земли. Малышка сидит на подвесной качели и заливисто смеется в ответ на мамины фокусы.

"Мой зритель", - говорит довольная Ребрик в кадре.

"Мама-аніматор!. Або йшов 30-й день карантину... А як ви своїх дітей ще розважаєте? підкиньте ідейки", - обратилась к подписчикам ведущая.

Видео: Лилия Ребрик с дочерью (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры пришли в восторг от спортивной формы и грации Лилии и поблагодарили ее за отличную идею и дозу позитива.

  • Чудова ідея для розваги. Адже нашим діткам зараз необхідна увага батьків, а батькам необхідно відчувати й бачити, що їхні дітки щасливі
  • Ого, ви шикарні
  • Вау!!!!!Это мега крутая мамочка
  • Очень красиво пооучилось
  • Такая пластичная.
  • Вау
  • Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях))
  • Вау, Лилечка вы супер!
  • Ліля, ви така, класна, така молодець.Я захоплююсь вами
  • Вы прекрасны!!! Каждый раз получаю море позитива!!! Спасибо
  • Мама- супер- аніматор
  • Какая вы прикольная с доченькой
  • яка ви позитивна
  • Вы супер!!!
  • гімнастки «колишніми» - не бувають

Мама-аниматор: гибкая Лилия Ребрик показала, как развлекает дочку на карантине

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, солнечная Лилия Ребрик с доченькой очаровала сеть праздничным настроением в Вербное воскресенье.

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