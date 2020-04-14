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Красивые принцессы: Лилия Ребрик с доченькой в платьях из подушек очаровали модным луком

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.04.2020 - 10:56
Красивые принцессы: Лилия Ребрик с доченькой в платьях из подушек очаровали модным луком
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия и Диана приобщились к модному челленджу

Лилия Ребрик на карантине не теряет оптимизм и хорошее настроение. "Дикая семейка" умеет веселиться и не пропускает сетевые флешмобы, которые сейчас захлестнули Instagram. Так, ведущая с доченьками Дианой и Полиной уже станцевала фирменный танец под трек группы MOZGI - "No Hugs No Kisses". Теперь настал черед приобщиться к еще одному челленджу – популярным фото с подушками вместо платья! Лилия и Диана с удовольствием подхватили модное озорное настроение и показали собственную версию нарядов из подручных средств.

Теледива и ее 7-летняя дочь решили продемонстрировать family look в нежно-лиловых тонах. Мама и девочка сделали забавное фото, изобразив удивление на лицах. Стоит отметить, что Лилия и ее дочь также являются актрисами, поэтому живая мимика и умение держатся в кадре для них – привычное дело. Ведущая и девочка позируют босиком, а теледива, пользуясь случаем, засветила на камеру стройные ножки.

"Доброго ранку! Карантинимо як можемо", - подписала кадр Лилия и уточнила, что поддержала старшую дочь в #pillowchallenge.

Красивые принцессы: Лилия Ребрик с доченькой в платьях из подушек очаровали модным луком

Фото: Лилия Ребрик с дочкой (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники ведущей завалили звездную семью комплиментами.

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Скриншот комментариев

Ранее Слава Каминская из НеАнгелов с дочкой Лаурой также позировали в нарядах из подушек. Мама и дочка решили не отставать от сетевой "карантинной" моды.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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