Красивые принцессы: Лилия Ребрик с доченькой в платьях из подушек очаровали модным луком

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия и Диана приобщились к модному челленджу

Лилия Ребрик на карантине не теряет оптимизм и хорошее настроение. "Дикая семейка" умеет веселиться и не пропускает сетевые флешмобы, которые сейчас захлестнули Instagram. Так, ведущая с доченьками Дианой и Полиной уже станцевала фирменный танец под трек группы MOZGI - "No Hugs No Kisses". Теперь настал черед приобщиться к еще одному челленджу – популярным фото с подушками вместо платья! Лилия и Диана с удовольствием подхватили модное озорное настроение и показали собственную версию нарядов из подручных средств.

Теледива и ее 7-летняя дочь решили продемонстрировать family look в нежно-лиловых тонах. Мама и девочка сделали забавное фото, изобразив удивление на лицах. Стоит отметить, что Лилия и ее дочь также являются актрисами, поэтому живая мимика и умение держатся в кадре для них – привычное дело. Ведущая и девочка позируют босиком, а теледива, пользуясь случаем, засветила на камеру стройные ножки.

"Доброго ранку! Карантинимо як можемо", - подписала кадр Лилия и уточнила, что поддержала старшую дочь в #pillowchallenge.

Фото: Лилия Ребрик с дочкой (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники ведущей завалили звездную семью комплиментами.

Дуже гарні, вам личать такі сукні

Чудове фото

Дуже гарні

Які ви красиві принцеси

Красуні

Ви чудові! Як вам пасує цей колір

Какие красивые

Модельки

Скриншот комментариев

Ранее Слава Каминская из НеАнгелов с дочкой Лаурой также позировали в нарядах из подушек. Мама и дочка решили не отставать от сетевой "карантинной" моды.