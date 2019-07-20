Hot Gucci: дерзкая Надя Дорофеева озадачила брендовым образом

Надя Дорофеева давно стала для своих поклонников "иконой стиля" - они пытаются подражать и копировать образы певицы, которая следует последним модным тенденциям и не боится экспериментов. Она всегда находит, чем удивить фанов, будь это провокативный сценический наряд или повседневный расслабленный образ. Сама же артистка характеризует свой стиль как "треш-гламур" в сочетании со спорт-шик. Она отдает предпочтение корейским брендам, а также в гардеробе Нади можно найти наряды от украинских дизайнеров и вещи всемирно известных торговых марок.

На новом снимке в Instagram девушка показала дерзкий лук в майке с огромным логотипом Gucci, но озадачила подписью к фото, упомянув другой, не менее известный Дом мод.

"Мне ничего не надо, разве что Вalenciaga", - подписала фото в стильном аутфите и оригинальных солнечных очках Надя строчками из новой песни под названием Вalenciaga (трек вошел в последний альбом группы "Время и Стекло" - Vislovo).

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники оценили образ звезды, но были немного озадачены розбежностью текста подписи с брендом наряда певицы. Некоторые фаны даже процитировали слова уже успевшей полюбиться песни.

"Я сильно так люблю, а ты мне даришь Gucci! Просто вспомнил, когда увидел у тебя надпись на майке", "А майка Gucci (гусі) норм вообще", "Ви знімаєте кліп на пісню Balenciaga?", "Бомбезная", "На стиле", "Невероятно красивая", "Крутышка", "Песня Balenciaga очень классная", "Гуччи много не бывает", "Красавица! И модница", "Причем здесь balenciaga если ты одета в Гуччи?", "Вы очень сексуальная", "Hot Gucci" - писали фолловеры.

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева показала кокетливый красный купальник с рюшами и сообщила, что еще ни разу не купалась в этом сезоне.

Также Надя Дорофеева рассказала, какую выгоду получает от ведения Instagram.