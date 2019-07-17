ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Необычно, но красиво": Надя Дорофеева решилась на смену имиджа (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.07.2019 - 11:27
"Необычно, но красиво": Надя Дорофеева решилась на смену имиджа (фото)
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Дорофеевой поддержали ее смелый выбор

Надя Дорофеева - еще та модница. Поклонники украинской исполнительницы, солистки группы “Время и Стекло” знают, насколько активно Дорофеева следит за последними трендами и пытается по максимуму применить их в своих образах. Не стал исключением и трендовый в этом году супер яркий макияж.

Так, на своей instagram-страничке Дорофеева опубликовала новое фото, на котором игриво смотрит в камеру. Певица позирует в комбинезоне неброского коричневого оттенка. Футболка такого же телесного цвета. Главное внимание привлекает именно макияж исполнительницы. 

Так, для очередного выхода Надя подобрала трендовый мейкап с акцентом на глаза. Главная его фишка - яркая полоска кислотно-голубых теней. Подчеркнем, что в этом году синие и голубые тени особенно актуальны. Это отсылка к трендам 80-90-х. 

В остальном мейкап получился максимально естественным, чтобы не перенасыщать его. 

“Настроение - Одесса”, - подписала новое фото Надя. 

&quot;Необычно, но красиво&quot;: Надя Дорофеева решилась на смену имиджа (фото)

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva) 

Кстати, фото было сделано пару дней назад. Ведь на данный момент солист группы “Время и Сткло” Алексей Завгородний-Позитив находится со своей женой Аней в Праге. Более того, с ними также отдыхают Потап и Настя Камеснких. Друзья полетели в другой город шумной компанией на концерт Rammstein!

Ранее по приезду в Прагу Каменских опубликовала целую серию фото и видео с новой поездки. 

Вернемся же к Наде! Поклонники поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями. Кстати, многие отметили, что Надя также немного сменила цвет волос. Светлые пряди стали более темными. Но поклонникам это понравилось! 

  • “Ты тут похожа на котика”
  • “Божечки какая охеренная” 
  • “Шикарная” 
  • “Твоя красота как отдельный вид искусства” 
  • “Лучик солнышка” 
  • “Необычно” 
  • “Какой красивый цвет волос” 
  • “Красотка любимая”

&quot;Необычно, но красиво&quot;: Надя Дорофеева решилась на смену имиджа (фото)

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva  

Напомним, ранее в тельняшке и трусиках Надя Дорофеева взорвала сеть образом сексуальной морячки. Певица примерила необычный, но очень эффектный образ. 

Также счастливая  Дорофеева показала спортивный look во время забавного фотосета.

"Сашенька, ты чудо": Дорофеева поделилась счастьем после суперфинала 5-го сезона шоу Голос. Діти "Ким до тебя далеко": Надя Дорофеева восхитила фигурой в облегающих джинсах
Новости Украины Надя Дорофеевамакияж
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь