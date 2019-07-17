"Необычно, но красиво": Надя Дорофеева решилась на смену имиджа (фото)

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Дорофеевой поддержали ее смелый выбор

Надя Дорофеева - еще та модница. Поклонники украинской исполнительницы, солистки группы “Время и Стекло” знают, насколько активно Дорофеева следит за последними трендами и пытается по максимуму применить их в своих образах. Не стал исключением и трендовый в этом году супер яркий макияж.

Так, на своей instagram-страничке Дорофеева опубликовала новое фото, на котором игриво смотрит в камеру. Певица позирует в комбинезоне неброского коричневого оттенка. Футболка такого же телесного цвета. Главное внимание привлекает именно макияж исполнительницы.

Так, для очередного выхода Надя подобрала трендовый мейкап с акцентом на глаза. Главная его фишка - яркая полоска кислотно-голубых теней. Подчеркнем, что в этом году синие и голубые тени особенно актуальны. Это отсылка к трендам 80-90-х.

В остальном мейкап получился максимально естественным, чтобы не перенасыщать его.

“Настроение - Одесса”, - подписала новое фото Надя.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, фото было сделано пару дней назад. Ведь на данный момент солист группы “Время и Сткло” Алексей Завгородний-Позитив находится со своей женой Аней в Праге. Более того, с ними также отдыхают Потап и Настя Камеснких. Друзья полетели в другой город шумной компанией на концерт Rammstein!

Ранее по приезду в Прагу Каменских опубликовала целую серию фото и видео с новой поездки.

Вернемся же к Наде! Поклонники поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями. Кстати, многие отметили, что Надя также немного сменила цвет волос. Светлые пряди стали более темными. Но поклонникам это понравилось!

“Ты тут похожа на котика”

“Божечки какая охеренная”

“Шикарная”

“Твоя красота как отдельный вид искусства”

“Лучик солнышка”

“Необычно”

“Какой красивый цвет волос”

“Красотка любимая”

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее в тельняшке и трусиках Надя Дорофеева взорвала сеть образом сексуальной морячки. Певица примерила необычный, но очень эффектный образ.

Также счастливая Дорофеева показала спортивный look во время забавного фотосета.