"Необычно, но красиво": Надя Дорофеева решилась на смену имиджа (фото)

Поклонники Дорофеевой поддержали ее смелый выбор
Надя Дорофеева - еще та модница. Поклонники украинской исполнительницы, солистки группы “Время и Стекло” знают, насколько активно Дорофеева следит за последними трендами и пытается по максимуму применить их в своих образах. Не стал исключением и трендовый в этом году супер яркий макияж.
Так, на своей instagram-страничке Дорофеева опубликовала новое фото, на котором игриво смотрит в камеру. Певица позирует в комбинезоне неброского коричневого оттенка. Футболка такого же телесного цвета. Главное внимание привлекает именно макияж исполнительницы.
Так, для очередного выхода Надя подобрала трендовый мейкап с акцентом на глаза. Главная его фишка - яркая полоска кислотно-голубых теней. Подчеркнем, что в этом году синие и голубые тени особенно актуальны. Это отсылка к трендам 80-90-х.
В остальном мейкап получился максимально естественным, чтобы не перенасыщать его.
“Настроение - Одесса”, - подписала новое фото Надя.
Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Кстати, фото было сделано пару дней назад. Ведь на данный момент солист группы “Время и Сткло” Алексей Завгородний-Позитив находится со своей женой Аней в Праге. Более того, с ними также отдыхают Потап и Настя Камеснких. Друзья полетели в другой город шумной компанией на концерт Rammstein!
Ранее по приезду в Прагу Каменских опубликовала целую серию фото и видео с новой поездки.
Вернемся же к Наде! Поклонники поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями. Кстати, многие отметили, что Надя также немного сменила цвет волос. Светлые пряди стали более темными. Но поклонникам это понравилось!
Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva
Напомним, ранее в тельняшке и трусиках Надя Дорофеева взорвала сеть образом сексуальной морячки. Певица примерила необычный, но очень эффектный образ.
Также счастливая Дорофеева показала спортивный look во время забавного фотосета.