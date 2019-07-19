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Кокетливая Надя Дорофеева соблазняет формами в красном купальнике (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.07.2019 - 14:56
Кокетливая Надя Дорофеева соблазняет формами в красном купальнике (видео)
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица пожаловалась фанам, что еще ни разу не купалась в этом году

Надя Дорофеева вскружила головы своей многотысячной армии поклонников. Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" поделилась с фанами "пикантным" настроением, продемонстрировав роскошную форму в открытом купальнике.

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Дорофеева опубликовала игривое короткое видео, на котором снимает свое отражение в зеркале. При этом Надя позирует в ярком красном купальнике. И кстати, купальник очень нарядный. Купальник – в белый горошек. Верх декорирован воланами. А вот трусики – с завышенной талией. Отметим, что подобный фасон (отсылка к моде 60-х) – тренд прошлого сезона. Однако он так полюбился модницам, что все еще актуален. Хотя подчеркнем, что в этом году в тренде бикини – со стрингами с высокой посадкой. Свой пляжный лук Дорофеева дополнила золотыми украшениями.

Певица подчеркнула, что в этом году еще ни разу не купалась!

"Ни разу не купалась в этом году( Хоть в купальнике побуду", - жалуется Дорофеева. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Не обошлось и без еще одной пикантности. На видео также хорошо видно татуировки Нади – впереди на бедрах, а также на руках. Надя  кокетливо улыбается в камеру.

Кстати, отметим, что на данный момент открыт сезон отпусков. В связи с чем украинские селебритис спешат поделиться своими фото в купальниках.

К примеру, телеведущая Лилия Ребрик с мужем похвастались загаром на красочном фото из Турции. Лилия с мужем и дочками улетели в Кемер, откуда буквально засыпают поклонников пляжными фото. Безусловно, не обходится и без снимков Лилии в купальниках. Один из недавних образов – в черном закрытом купальнике с белоснежной длинной туникой.

Интересно, что похожий пляжный образ также показала украинская теннисистка Элина Свитолина, которая сейчас отдыхает в Одессе со своим возлюбленным - 32-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара наслаждается солнцем и морем на яхте. На Свитолиной – закрытый черный купальник и короткая узорная накидка белого цвета.

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Новости Украины Надя ДорофееваВремя и Стекло
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