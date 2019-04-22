Дорофеевой и Дантесу пришлось бороться за место в электричке по дороге в Париж (фото)

Фото: Владимир Дантес и Надя Дорофеева (instagram.com/vladimirdantes)

Ведущий рассказал, как научился бойко отвоевывать места в общественном транспорте

Надя Дорофеева и Владимир Дантес проводят романтический отпуск в Амстердаме. Их прездка совпала с днем рождения певицы, который она отметила в столице Нидерландов в компании любимого мужа и друзей. По такому случаю пару устроила семейный стрит-стайл фотосет, отдавшись нежным чувствам перед объективом фотографа. Снимки растрогали поклонников пары, которые не устают восхищаться отношениями знаменитостей. Так, Вове и Наде захотелось разнообразить свой отдых и они махнули в ...Париж! Правда, не обошлось без приключений по пути. Снимками поездки Дантес поделился в Instagram.

Вова решил показать шуточное совместное фото с женой. В кадре они оба "сидят" в телефонах, с интересом что-то рассматривая на экране. Надя одета в длинное платье лимонного цвета и пиджак в полоску оверсайз.

"Любим проводить время вместе. Всегда есть, о чем поговорить", - с юмором подписал кадр ведущий.

Фото: Владимир Дантес и Надя Дорофеева (instagram.com/vladimirdantes)

Также Володя рассказал о поездке из Амстердама в Париж на электричке. Оказалось, звездной паре пришлось побороться за место. Но блогер, наученный многолетних опытом штурмов электричек в родном Харькове, был уверен в своих силах и "отвоевал" сидячие места для себя и жены.

"Амстердам-Париж. Пересадка в Брюсселе. Мест в поезде нет. Просто кто успел, тот и сел. Хорошо, что в 1998 году каждые выходные мы с родителями ездили Харьков-Перфомайск-Харьков. И я знаю, как биться за место", - пояснил Вова.

Фото: Владимир Дантес и Надя Дорофеева (instagram.com/vladimirdantes)

Ранее Надя Дорофеева показала поклонникам трогательное романтичное черно-белое фото с мужем, сделанное на улице в Амстердаме.

Кстати Владимир Дантес трепетно поздравил жену с днем рождения и признался ей в любви.