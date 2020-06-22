Хороша и без макияжа: 45-летняя Ева Лонгория поразила цветущей внешностью на фото в домашнем образе

Ева Лонгория весьма активна в сети Instagram. Но если сын Санти регулярно появляется на странице знаменитой красавицы, то фото с любимым мужем – скорее редкость. Поэтому поклонники Евы ждут их с особым трепетом. Несколько часов назад Ева сделала пост, который посвятила Хосе Антонио Бастону, замужем за которым она уже 4 года.

«С Днем Отца, лучшему мужу и отцу! Нашему сыну так повезло, что ты его пример для жизни. Ты самый добрый, самый удивительный, умный человек, какой только есть. Я люблю тебя, Amor de mi vida! С днем отца!», – обратилась к супругу Ева. Фото она подобрала такие, чтобы полной мерой продемонстрировать жизнерадостный характер Хосе Антонио. Он играет с сыном, читает книжки, гуляет и при этом всем просто светится от счастья. Есть здесь и идиллические семейные фото.

Лучший папа в мире (фото: instagram.com/evalongoria)

Кадры, сделанные на 2-й день рождения Санстьяго Энрике, получились невероятно светлыми. Напомним, малыш отметил свое двухлетие 19-го июня. Поскольку поездки и пышное торжество пришлось отложить до лучших времен по причине пандемии, маленькая, но дружная семья отметила событие в домашней обстановке. И судя по фото, время они провели более чем весело!

День рождения Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Примечательно, что Ева для праздника не стала подбирать себе какой-то особый образ – по всей видимости, она решила отдохнуть от роскошных нарядов на выход. Звезда позирует в простом черном свитере и спортивных брюках. Волосы она стянула на затылке в хвост, а макияж и вовсе решила не делать. Выглядела 45-летняя Лонгория, тем не менее, все равно привлекательно. Именинника Ева одела в черный свитшот с принтом. Главным угощением для маленького Санти стал высокий торт с невесомым кремом. Создается впечатление, что малыш так и мечтает уже попробовать пирог, пока родители делают многочисленные фото.

Напомним, в прошлом году Ева и Хосе Антонио устроили ребенку каникулы в Париже. Они посетили «Диснейлед», а также побывали в знаковых местах города всех влюбленных. По словам актрисы, она удивляется, как быстро растет ее сын. На первый день рождения малыша она написала трогательный пост, что этот год был лучшим в ее жизни.