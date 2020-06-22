Гарна і без макіяжу: 45-річна Єва Лонгорія вразила квітучою зовнішністю на фото в домашньому образі

Єва Лонгорія дуже активна в мережі Instagram. Але якщо син Санті регулярно з'являється на сторінці знаменитої красуні, то фото з коханим чоловіком – швидше рідкість. Тому шанувальники Єви чекають з особливим трепетом. Кілька годин тому Єва зробила пост, який присвятила Хосе Антоніо Бастону, за якого вона вийшла заміж 4 роки тому.

«З Днем Батька, кращого чоловіка та батька! Нашому синові так пощастило, що ти його приклад для життя. Ти нйбільш добрий, дивний, розумний чоловік, який тільки є. Я люблю тебе, Amor de mi vida! З днем батька!», – звернулася до чоловіка Єва. Фото вона підібрала такі, щоб повною мірою продемонструвати життєрадісний характер Хосе Антоніо. Він грає із сином, читає книжки, гуляє і при цьому всіому просто світиться від щастя. Є тут і ідилічні сімейні фото.

Найкращий тато в світі (фото: instagram.com/evalongoria)

Кадри, зроблені на 2-й день народження Санстьяго Енріке, вийшли неймовірно світлими. Нагадаємо, малюк відзначив своє дворіччя 19-го червня. Оскільки поїздки і пишне торжество довелося відкласти до кращих часів через пандемію, маленька, але дружна сім'я зазначила подію в домашній обстановці. І судячи по фото, час вони провели більш ніж весело!

День народження Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Примітно, що Єва для свята не стала підбирати собі якийсь особливий образ – як видно, вона вирішила відпочити від розкішних нарядів на вихід. Зірка позує в простому чорному светрі і спортивних штанях. Волосся вона стягнула на потилиці у хвіст, а макіяж і зовсім вирішила не робити. Виглядала 45-річна Лонгорія, тим не менше, все одно привабливо. Іменинника Єва вбрала в чорний світшот з принтом. Головним частуванням для маленького Санті став високий торт з невагомим кремом. Складається враження, що малюк так і мріє вже скуштувати пиріг, поки батьки роблять численні фото.

Нагадаємо, в минулому році Єва і Хосе Антоніо влаштували дитині канікули в Парижі. Вони відвідали «Диснейлед», а також побували у знакових місцях міста всіх закоханих. За словами актриси, вона дивується, як швидко зростає її син. На перший день народження малюка вона написала зворушливий пост, що цей рік був найкращим у її житті.