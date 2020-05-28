Трендовый принт и яркая обувь: Ева Лонгория демонстрирует, как носить платье-рубашку в новом сезоне

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса поделилась новым образом

Ева Лонгория в последнее время не упускает случая показать свою восхитительную фигуру. Недавно она блистала в белом купальнике с высокими вырезами на бедрах – откровенный пляжный образ в который раз заставил поклонников убедиться, что Лонгория находится в безупречной форме. А несколько часов назад она показала очередной аутфит, который стоит повторить грядущим летом.

Ева в новом образе (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)

Ева надела платье-рубашку с тонким поясом на талии – такая модель не выходит из моды который сезон. А в будущем летнем особенно модными будут модели с трендовым принтом – продольной полоской. Лонгория выбрала вариант с красными и белыми полосами. Гармонично завершили образ ярко-красные босоножки на высоких каблуках необычной формы. Образ актрисы получился таким стильным, что поклонники не могли сдержать слов восхищения. Они выразили восторг как от аутфита, так и от обуви, которую Ева разрабатывала самостоятельно.

Актриса позирует сидя, закинув ногу на ногу. И ее стройная точеная фигура, как всегда, привлекла внимание миллионной армии фанатов.

Прекрасное платье и прекрасные босоножки

Ты выглядишь, как Виктория Бекхэм здесь…

Люблю этот аутфит, но, пожалуйста, поделись ссылкой на эти босоножки

Я влюблена в эти красные туфли

Вы прекрасны

Прекрасна

Эти красные туфли

Каблуки такие милые

Потрясающе красива, как всегда

Прекрасная малышка

Я в восторге от аутфита, но эти туфли просто – о боже!

Ты выглядишь прекрасно. Надеюсь, ты и твоя семья в безопасности и здоровы

Эта женщина так красива и удивительна

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)

Напомним, звезда уже заслужила статус иконы стиля наравне с другими известными в сети личностями, включая давнюю подругу актрисы Викторию Бекхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли. Красавицы уже стали настоящими фешн-блогерами, аудитория которых только и ждет, когда девушки подкинут новый вдохновляющий образ.

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Автор: Lite