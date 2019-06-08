Холостяк 9 Никита Добрынин о своей избраннице: Хочу просыпаться с ней постоянно

Пара рассказала, как развивались их отношения
Недавно состоялся финал популярного шоу "Холостяк", в котором главный герой 9 сезона Никита Добрынин выбирал свою любимую. В результате избранницей радиоведущего стала стилист по волосам из Киева Дария Квиткова. В пост-шоу проекта пара призналась, что они все еще вместе и очень счастливы. Теперь же они украсили обложку журнала и откровенно поведали о том, как развивались их отношения и что происходит в их жизни сейчас.
Никита и Даша признались, что сразу после окончания съемок стали праздновать вместе со съемочной группой.
"Никита первым делом спросил: "Тебе вообще кольцо нравится?". А оно очаровательное: не вычурное, аккуратное, без огромных камней. Постоянно ношу его. Правда, снимала на три месяца, пока проект был в эфире", - признается девушка.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (пресс-слжуба СТБ)
После этого пара отправилась на прогулку по Неаполю, а на следующий день поехали в Позитано и гуляли под дождем.
Как признался девятый Холостяк, это не была любовь с первого взгляда, и на Первой вечеринке Дашу, заметили, скорее, его друзья. Он же раскрывал ее для себя постепенно на протяжении проекта, а на свидании в Египте понял, что между ними нечто особенное.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (пресс-слжуба СТБ)
Сейчас влюбленные живут вместе.
"Сначала виделись несколько раз в неделю, потом Даша стала приезжать чаще, а потом я понял, что хочу просыпаться с ней постоянно", - говорит Никита.
Также он добавил, что Даша очень понравилась его родителям, а их мамы уже успели стать лучшими подружками.
На своей странице в Instagram мужчина делится милыми совместными снимками с любимой - с совместных поездок и мероприятий. Они действительно выглядят счастливыми и вызывают много умиления у поклонников.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Напомним, ранее девятый Холостяк Никита Добрынин и его избранница впервые рассказали о жизни после шоу.
Мы также рассказывали о том, что экс-участница Холостяк разоткровенничалась после проекта. Также она рассказала, что не смотрела последний выпуск со свои участием, так как ей стыдно из-за собственных шуток.
А еще писали, что известно об избраннице Добрынина - 20-летней Дарье Квитковой.