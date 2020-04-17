Холостяк-9 Никита Добрынин и его избранница честно признались, что хотят детей

Никита Добрынин сделал предложение своей избраннице еще в январе этого года. С тех пор поклонники пары с нетерпением ждут новых красочных фото и видео со свадьбы участников шоу Холостяк-9. Однако пандемия коронавируса откладывает свой отпечаток даже на решениях известных людей. Даша и Никита переживают, как бы им не пришлось перенести свадьбу на осень этого года! Так, во время онлайн пост-шоу Холостяк-10 с телеведущим Григорием Решетником Даша Квиткова и Никита Добрынин рассказали о подробностях предстоящего торжества. А также признались, что уже задумываются о детях.

Об отношениях и свадьбе

Никита: У нас появился третий житель, маленький ребенок. И это котенок по имени Каспер (улыбается). Мы готовимся к свадьбе – у нас уже выпущены пригласительные на 23 мая. Хотим, чтобы все сложилось идеально и мы не меняли дату. Пригласительные не просто напечатаны – они изготовлялись на специальной фабрике. Это очень сложный процесс. Наша свадьба пройдет в Киеве. Планировали сыграть ее в Италии, но счастливы, что все-таки этого не сделали. Знаем, что там сейчас сложная ситуация в связи с коронавирусом.

Даша: На всякий случай забронировали отдельную дату на сентябрь. Медовый месяц хотели провести в Нью-Йорке. У нас уже были куплены билеты – планировали улететь на следующий день после свадьбы. Но пришлось отменить поездку из-за пандемии.

Добрынин сделал Квитковой предложение на Бали

О мечте

Даша и Никита: Мы хотим деток (улыбаются).

А уже сегодня, 17 апреля в перерыве 7 выпуска романтического реалити СТБ «Холостяк-10», в 22:00 в онлайн пост-шоу к ведущему Григорию Решетнику присоединится участница проекта Алина, а также главный герой – Макс.

Напомним, ранее Добрынин и Квиткова высказались о романтическом шоу Холостяк-10.