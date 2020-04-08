Не знаем, что будет: Холостяк 9 с невестой огорчили новостями о свадьбе

Фото: Никита Добрынин и Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Пара ответила на вопросы поклонников

Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста Дарина Квиткова активно готовились к свадьбе, которая должна была состояться в мае. Во время отдыха на Бали в январе шоумен сделал предложение своей возлюбленной и она ответила согласием. Девушка была занята приготовлениями к торжеству, успела выбрать несколько платьев, найти место проведения церемонии, договориться с фотографом и т.д.. но карантин и пандемия коронавируса в мире спутала паре все карты. Влюбленные заговорили о том, чтобы отложить свадьбу и даже наметили новые даты.

Так, Даша и Никита решила ответить на вопросы подписчиков, и самой волнующей и интересной для поклонников стала тема свадебного торжества. Влюбленные отметили, что, скореевсего, 23 мая роспись не состоится, им придется повременить и планировать свадьбу уже на осень.

"Из-за карантина, скорее всего, нам нужно будет переносить свадьбу. Мы не знаем, что будет происходить дальше, поэтому взяли дополнительную дату в сентябре", - призналась Даша.

Фото (instagram.com/kvittkova, instagram.com/nikitadobrynin)

А пока пара "воспитывает" малыша Каспера – у влюбленных появился милый двухмесячный котенок. Никита и Даша считают, что этот пушистый комочек счастья станет прекрасной тренировкой перед появлением деток.

Влюбленные делятся первыми достижениями Каспера – котенок облюбовал стильную когтеточку, а также "поселился" в собственном домике.

Фото (instagram.com/kvittkova, instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин по достоинству оценил "карантинный" соблазнительный образ Даши Квитковой. Девушка оголила ножки в пикантном платье-пиджаке.