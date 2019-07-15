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Холостяк 9 с избранницей раззадорили жаркими пляжными фото из Одессы

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.07.2019 - 10:57
Холостяк 9 с избранницей раззадорили жаркими пляжными фото из Одессы
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Никита и Даша повеселились на пляже в Одессе

Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Даша Квиткова радуют поклонников счастливыми совместными фото, не стесняясь демонстрировать чувства и эмоции. Так, пара самозабвенно целовалась у Эйфелевой башни в Париже и даже публиковала пикантные постельные снимки. Даша и Никита буквально неразлучны и проводят все свободное время вместе. На днях влюбленные отправились на Одесский международный кинофестиваль и не упустили возможности понежиться на пляжах Южной Пальмиры, а горячим фотоотчетом поделились в Instagram.

Никита показал парочку снимков, сделанных в знаменитом районе Аркадии. На фото Даша в черном бикини буквально улеглась на спину своего избранника, весело позируя на камеру. Молодые люди смеются и выглядят счастливыми и расслабленными.

"В жизни главное— смотреть в одном направлении. Дружно смотрим в направлении бассейна", - с юмором подписал кадры Никита.

Холостяк 9 с избранницей раззадорили жаркими пляжными фото из Одессы

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Поклонники пары не смогли пройти мимо эффектной фотосессии. Они назвали пару Никиты и Даши идеальной, а также выразили надежду, что отношения влюбленных закончатся пышной свадьбой.

Холостяк 9 с избранницей раззадорили жаркими пляжными фото из Одессы

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Идеальные", "Очаровашки. Обожаю вас", "Які у вас щасливі очі! Від цього вже хороший настрій та позитивний день...Щастя вам", "Любуюся вами, хочеться щоб через кілька років ви з таким же захватом дивились один одному в очі. Бережіть ці стосунки,плекайте їх Ви безмено гарна пара. Щастячка Вам", "Вот так и смотрите в одном направлении. И очень хочется верить,что ваша пара навсегда", "Молодцы! Живите,наслаждайтесь друг другом, любите.Счастья вам", "Знаете как говорят муж и жена должны быть немного похожи внешне, у вас это есть! Красивые" - не сдерживали моций растроганные фолловеры.

 

Скриншот комментариев

Ранее победительница Холостяк 9 Даша Квиткова очаровала фото с Никитой Добрыниным на красной дорожке кинофестиваля в Одессе. Специально для такого случая испанский бренд создал девушке вечернее именное платье.

К слову, во время поездки в Париж Никита Добрынин устроил романтический вечер на крыше отеля, где остановилась парочка.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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