Холостяк 9 з обраницею розохотили жаркими пляжними фото з Одеси

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Микита і Даша повеселилися на пляжі в Одесі

Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Даша Квіткова радують шанувальників щасливими спільними фото, не соромлячись демонструвати почуття і емоції. Так, пара цілувалася біля Ейфелевої вежі в Парижі і навіть публікувала пікантні постільні знімки. Даша і Микита буквально нерозлучні і проводять весь вільний час разом. Днями закохані відправилися на Одеський міжнародний кінофестиваль і не упустили можливості поніжитися на пляжах Південної Пальміри, а гарячим фотозвітом поділилися в Instagram.

Микита показав парочку знімків, зроблених в знаменитому районі Аркадії. На фото Даша в чорному бікіні буквально вляглася на спину свого обранця, весело позуючи на камеру. Молоді люди сміються і виглядають щасливими і розслабленими.

"У житті головне— дивитися в одному напрямку. Дружно дивимося в напрямку басейну", - з гумором підписав кадри Микита.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Шанувальники пари не змогли пройти повз ефектної фотосесії. Вони назвали пару Микити і Даші ідеальною, а також висловили сподівання, що відносини закоханих закінчаться пишним весіллям.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Ідеальні", "Очаровашки. Обожнюю вас", "Які у вас щасливі очі! Від цього вже хороший настрій та позитивний день...Щастя вам", "Любуюся вами, хочеться щоб через кілька років ви з таким же захопленням дивувалися один одному в очі. Бережіть ці стосунки,плекайте їх Ви безмено гарна пара. Щастячка Вам", "Ось так і дивіться в одному напрямку. І дуже хочеться вірити,що ваша пара назавжди", "Молодці! Живіть,насолоджуйтеся один одним, кохайте.Щастя вам", "Знаєте, як кажуть, чоловік і дружина повинні бути трохи схожі зовні, у вас це є! Красиві" - не стримували емоцій розчулені фоловери.

Скріншот коментарів

Раніше переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова зачарувала фото з Микитою Добриніним на червоній доріжці кінофестивалю в Одесі. Спеціально для такого випадку іспанський бренд створив для дівчини вечірню іменну сукню.

До речі, під час поїздки в Париж Микита Добринін влаштував романтичний вечір на даху готелю, де зупинилася парочка.