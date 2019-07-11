"Созданы друг для друга": Холостяк 9 умилил романтическим кадром с любимой в Париже

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Никита Добрынин показал эффектный кадр из гостинничного номера

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница, 21-летняя Даша Квиткова проводят романтический отпуск в Париже. Пара с удовольствием делится фото и видео из города романтиков и рассказывает о своих впечатлениях от первой совместной поездки в столицу Франции, когда влюбленным ненужно было прятаться от посторонних, боясь быть застигнутыми врасплох. В Париже Даша встретила свой день рождения, а любимый сделал ей приятный сюрприз – отвез в Диснейленд, где экс-холостяк и его избранница весело провели время. Никита также решил поделиться в Instagram впечатлениями от посещения европейской столицы.

Он опубликовал романтичное фото, сделанное на балконе номера. Никита позирует в светлой рубашке с закатанными рукавами, джинсах и босиком. Он протянул бокал навстречу любимой. На заднем фоне видно небольшой столик с фруктами, сладостями и бутылкой шампанского, а также букетом цветов.

"Знаете, как говорят: неважно где, а важно с кем. Все так. С любимыми людьми и знакомый город отрывается заново. Но все же приятно проводить это время в уюте, например, на идеальной парижской крыше отеля", - признался экс-холостяк.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Под снимком влюбленных поклонники оставили множество комментариев. Они радовались за пару и восхищались их трепетным отношением друг к другу.

"Красивая пара! Счастья вам", "Наслаждайтесь друг другом", "Всегда приятно на вас смотреть. Вы классная пара", "Умнички! Пусть так будет forever!", "Тот случай, когда хочется продолжения хорошего фильма, и вот оно на вашем примере на Вас приятно смотреть. Спасибо Вам за подаренные эмоции", "А Никита рядом с Дашуней помолодел, все-таки гармония и любовь идет всем на пользу, и вы СУПЕР красивая пара", "Просто восхищаюсь вами! Вы просто созданы друг для друга!" - отмечали восторженные фолловеры.

Скриншот комментариев

Ранее победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова поделилась романтичным видео из Парижа, на котором она танцует и целуется с любимым на фоне Эйфелевой баши.