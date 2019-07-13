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"Чувствую себя прицессой": победительница Холостяк 9 похвасталась уникальным платьем для красной дорожки

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.07.2019 - 18:32
"Чувствую себя прицессой": победительница Холостяк 9 похвасталась уникальным платьем для красной дорожки
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Холостяк 9 вместе с избранницей приехал в Одессу на кинофестиваль

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова на днях вернулись из Парижа. Пара провела незабываемый викенд в городе любви и романтики, где девушка встретила свой 21-й день рождения. Никита приготовил для возлюбленной сюрприз и сходил вместе с ней в знаменитый парижский Диснейленд, а вечером под горящей огнями Эйфелевой башней влюбленные танцевали и целовались у всех на глазах. По возвращению в Украину, парочка не теряла времени, а сразу отправилась на юбилейный Одесский международный кинофестиваль. На страницах в Instagram Даша и Никита опубликовали фото с красной дорожки.

Даша блистала в восхитительном воздушном платье в пол персикового цвета с внушительным декольте и оголенной спиной. Примечательно, что наряд был создан для Даши специально для торжественного случая и даже назван в честь девушки!  

Никита выбрал классический черный костюм, белую рубашку и "бабочку". Он выглядел подчеркнуто элегантно.

&quot;Чувствую себя прицессой&quot;: победительница Холостяк 9 похвасталась уникальным платьем для красной дорожки

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Сегодня я чувствую себя настоящей принцессой. Во-первых, рядом шикарный мужчина. Очень горда идти рядом и держать тебя за руку. На мне идеальное платье. Вот честно, Идеальное. Я нарисовала его себе в голове и его тут же воплотили в жизнь. Ничего лишнего, все очень нежно и красиво. Испанский бренд Tina Valerdi создал платье лично для меня и дали ему название "Daria", - похвасталась избранница Никиты.

&quot;Чувствую себя прицессой&quot;: победительница Холостяк 9 похвасталась уникальным платьем для красной дорожки

&quot;Чувствую себя прицессой&quot;: победительница Холостяк 9 похвасталась уникальным платьем для красной дорожки

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

На своей страничке экс-холостяк также опубликовал серию аналогичных фото с красной дорожки и написал: "Юбилейный Одесский международный кинофестиваль. Кино мы любим, уже ждем несколько особенный премьер и специальную гостью Катрин Денев".

Кроме того, Даша побаловала поклонников романтичным и зрелищным видео. Под музыку девушка бежит по коридору в режиме замедленной съемки, оборачивается через плечо и улыбается. "Золушка или Титаник?" - спросила она, предложив свои ассоциации с эффектным кадром, словно сошедшим с большого экрана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Daria (@kvittkova)

Ранее Никита Добрынин устроил романтику для возлюбленной на крыше отеля в Париже.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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