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Не хочу хайпи: Холостяк 10 звернувся до шанувальників після скандалу з інтимом на проекті

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.06.2020 - 09:48
Не хочу хайпи: Холостяк 10 звернувся до шанувальників після скандалу з інтимом на проекті
Холостяк 10 Макс Михайллюк (instagram.com/flymax)

Макс Михайлюк вирішив висловитися перед своєю аудиторією

Головний герой проекту Холостяк 10 Макс Михайлюк не залишився разом зі своєю обраницею Дашею Ульяновою, що дуже розчарувало шанувальників пари. Більш того, аудиторію збентежив той факт, що у завидного холостяка була інтимна близькість з однією з учасниць, чого йому ніяк не змогла пробачити кохана. Макс вирішив порозумітися перед шанувальниками і написав новий пост в Instagram.

Він зазначив, що він – не любитель соцмереж, а вже тим більше сміття і хати виносити не буде, але відчуває себе зобов'язаним перед аудиторією проекту, яка разом з ним весь сезон переживала і підтримувала головного героя.

Не хочу хайпи: Холостяк 10 звернувся до шанувальників після скандалу з інтимом на проекті

"Вибачте, якщо не виправдав чиїхось очікувань, не вибрав, вподобану Вам учасницю, що зробив або не зробив. Але тільки я відповідаю за всі свої рішення і дії. Чесно, я не хочу цього хайпи, як хочуть інші. І як бачите, не все так погано у всіх. Я б навіть сказав, дуже добре. Хочу звернутися до людей, які зі мною від початку і до кінця, до людей, які вміють слухати і чути, розуміти і не будують здогадок, не перекручують інформацію, не тримають зла за те, що я робив, як вважав за потрібне. ... Я вдячний всім, хто проживає своє життя і не обговорює мою. Хто зі мною, не дивлячись на мій вибір і симпатії", - написав Михайлюк і подякував свою аудиторію за підтримку і розуміння, незважаючи ні на що.

Нагадаємо, що раніше переможниця Холостяк 10 Даша Ульянова поставила крапку в скандалі з інтимною близькістю на проекті.

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Автор: Lite

Теги Новини України СТБХолостяктв-шоу
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