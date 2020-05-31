Все мы взрослые люди: Дана из Холостяк-10 о скандале с интимом на проекте и дружбе с Дашей

Дана Оханская (фото: instagram.com/dana_okhanska)

Дана Оханская рассказала о своей дружбе с Дашей

Дана Оханская, финалистка проекта Холостяк 10 на канале СТБ, рассказала про отношения с Дашей, контракт и "чужую постель". Об этом девушка написала в своем посте в Instagram.

Оханская отметила, что скрин ее переписки с Дашей - это не фотошоп. Она также не знала, что на пост-шоу все будет выглядеть именно так, поскольку во время его съемок прозвучала определенная информация о сексе, которая и должна была прозвучать в эфире, но не прозвучала.

"Так бывает на реалити-шоу. Что-то, скажем, не звучит, а что-то звучит так, как надо, чтобы "звучало". По контракту я не могу разглашать много информации. К сожалению", - написала Дана.

Девушка заявила, что неважно у кого с кем и когда был секс, во время или после проекта - это личное дело каждого.

Дана Оханская (фото: instagram.com/dana_okhanska)

"Все мы взрослые люди и можем быть близкими с теми, к кому есть чувства (ну либо нет, так иногда у кого-то тоже бывает, к сожалению). Так уж сложилось, что никто не остался с Максом. Причины - у каждого свои. И их много. Вот именно об этих причинах я бы хотела поговорить, поскольку считаю очень несправедливой той причине, которую все увидели на пост-шоу. Но я молчу в силу контракта и уважения к моей определенное время дружбы с Дашей", - отметила Оханская.

Она рассказала, что ее отношения с Дашей - это уже не по контракту. И как они развивались после проекта – это уже ее личная жизнь, о которой она имеет право рассказать.

Дана заявила, что после проекта ее с Дашей свел случай, поскольку девушки случайно встретились в Киеве возле метро "Житомирская". И на тот момент, 6 марта, им уже не было кого делить. Она отпустила чувства к Максу, а у Даши с ним не сложились отношения.

"Поэтому негатив от конкуренции пропал. Я была той, кто поддерживал Дашу и ее переживания в период после проекта. И после этого я - причина того, что у них не сложилось? Опомнитесь, люди!" - добавила Дана.

Она также подчеркнула, что их дружба продолжалась до начала мая, поскольку Даша обиделась на нее на один из ее комментариев в эфире.

Напомним, Дана из Холостяк-10 сравнила победительницу шоу с яичницей.

Ранее Дана заговорила о причинах расставания с Максом Михайлюком.

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Автор: Роман Мирончук