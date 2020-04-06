Хитрая жена: именинница Ирина Билык сделала неожиданные признания о муже и сыне

Ирина Билык 6 апреля празднует юбилей – певице исполнилось 50 лет! Праздник она встречает в загородном доме, хотя планировала ранее череду сольных концертов, приуроченных к знаменательной дате. Певица признается, что чувствует себя отлично – она полна сил, энергии идей, мечтает о путешествиях и выглядит потрясающе. Звезда заявляет, что не любит деликатесы, предпочитает простую пищу, а со спортом на "вы". В преддверии праздника поп-дива рассказала о талантах младшего сына Табриза, отношениях со старшим – Глебом и раскрыла подробности о муже, режиссере Аслане Ахмадове.

В интервью "КП в Украине" она рассекретила увлечения маленького Табриза. Оказалось, он растет очень любознательным и талантливым.

"Табриз очень симпатичный, умный, артистичный, но я категорически против того, чтобы заставлять ребенка паясничать, показывать свои навыки каждый день… Табриз любит что-то мастерить, крутить шурупы и гайки, он раскручивает и скручивает машины, научился вставлять батарейки. Даже починил игрушечный поезд, который был поломан", - похвасталась звездная мама талантами сына.

Фото: Ирина Билык с сыном Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина запрещает сыну пользоваться телефон и планшет, вместе этого малыш смотрит огромный телевизор. А вот знаменитую маму мальчик позволяет себе не слушать. Зато папа для него – авторитет.

"Он не слушает маму, но он слушает папу, а это самое главное. Когда уходят няни, он слушает и меня. В принципе Табриз - понимающий ребенок. Мне нравится, как он себя ведет", - признается певица.

Со старшим сыном Глебом, у которого же есть невеста и пара живет отдельно, у Ирины прекрасные теплые отношения.

Фото: Ирина Билык и Аслан Ахмадов (instagram.com/bilyk_iryna)

"Он всегда был хорошим ребенком, а сейчас он хороший взрослый человек. У нас никогда не было каких-то негативных моментов, кроме того, что он сделал себе пару татуировок. У его девушки в три раза больше татуировок, чем у него. Я перестала нервничать по этому поводу", - разоткровенничалась звезда.

О своем муже и отце Табриза, Аслане Ахмадове певица отзывается с теплотой. Он стал режиссером ее юбилейного шоу и супругам пришлось столкнуться в рабочей обстановке. Впрочем, Аслан хоть и не любит замечаний со стороны, зато обладает покладистым характером, но и Ирина умеет себя грамотно вести с любимым.

"У него очень покладистый характер. Я еще хитрая жена, поэтому все получилось хорошо и спокойно. Аслан не умеет ругаться. Я вообще два раза в жизни слышала, чтобы он повышал голос. Аслана нужно очень сильно достать, чтобы он повысил голос. Это было не на меня", - признается звезда.

Ранее Ирина Билык рассказала об отношениях с невестой старшего сына Глеба.