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Она мне как дочь: Ирина Билык рассказала о невесте своего сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2020 - 15:34
Она мне как дочь: Ирина Билык рассказала о невесте своего сына
Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина ответила, как относится к избраннице 20-летнего сына

Страх отпустить ребенка во взрослую жизнь знаком большинству родителей, Ирина Билык и Павло Зибров не исключение. Как относятся ко вторым половинкам своих детей, артисты рассказали в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Ирина Билык сумела отпустить своего сына, понимая, что так ему будет лучше.

«Он на сегодняшний день учится в университете, скоро его окончит», – поделилась певица.

Что касается личной жизни, то у сына уже серьезные отношения, и он подумывает о женитьбе. Ирина Билык очень гордится, что сегодня 20-летний Глеб сам принимает решения.

«Алиса такая добрая и хорошая девочка. Она мне как дочь, – призналась певица. – Я бы могла с ней ужиться. Но они не хотят. Глеб и Алиса такие вольнолюбивые дети! Им нравится совершенно другая жизнь, нежели то, к чему мы привыкли».

Она мне как дочь: Ирина Билык рассказала о невесте своего сына

Ирина Билык с сыном Глебом

И пока певица радуется самостоятельным решениям сына и его отношениям с любимой девушкой, ее коллега, Павло Зибров, не готов отпускать дочь в свободное плавание.

«Когда дочь начинает взрослеть и расцветает, то для каждого папы это сложный период, – сказал певец. – Кавалеры выстраиваются в очередь».

Дочь популярного певца встречается со своим молодым человеком уже 4 года.

«Я знаю Андрея и его семью 18 лет, – сказал Павло Зибров. – Он наш. Надо, чтобы дети жили отдельно и приходили в гости. Мы к ним, а они к нам. Однозначно».

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