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Кайфую с сыном: Ирина Билык поделилась своим счастьем и рассекретила звездное меню

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.03.2020 - 20:56
Кайфую с сыном: Ирина Билык поделилась своим счастьем и рассекретила звездное меню
Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Певица рассказала, какие блюда предпочитает

Ирина Билык коротает карантинные будни с мамой и младшим сыночком Табризом. 6 апреля звезда отпразднует юбилей – в это трудно поверить, но ей исполняется 50 лет! Цифры в паспорте артистку нисколько не беспокоят, она уверяет, что ее жизнь набирает оборотов, играет яркими красками, она полна планов и ощущает себя окрыленной! Конечно, карантин внес коррективы в рабочий график звезды, и ей пришлось перенести юбилейные концерты, но певица не унывает, ведь она нашла свои в этом свои плюсы. Теперь Ирина больше времени проводит с сыном и получает от этого удовольствие.

Так, украинская поп-дива в интервью "Теленеделе" признается, что считает себя реалистом и не паникует. Она готова была даже ездить на работу, но решила не подвергать близких опасности, тем более мама артистки – пожилая женщина.

"Паники нет точно! Я даже была готова выходить куда-то и продолжать работу в студии. Но мои домашние против. Я прислушиваюсь к ним, да и не хочу подвергать опасности маму, которой уже чуть больше 70 лет. Поэтому я сижу дома, занимаюсь домашними делами и кайфую от того, что так много времени провожу с младшим сыном. Трачу время на домашний уют и свое хорошее настроение", - рассказывает певица.

Кайфую с сыном: Ирина Билык поделилась своим счастьем и рассекретила звездное меню

Сын Ирины Билык Табриз (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

К слову, в Instagram она показала, как порадовала Табриза вкусными кексами. У малыша на лице читался настоящий восторг!

Ирина раскрыла секреты звездного меню и рассказала о любимых блюдах. Ее рацион оказался очень простым и доступным всем.

"На карантине, и в обычной жизни я питаюсь очень просто. Я крайне редко заказываю деликатесы в ресторанах и так же крайне редко покупаю их домой. Мое любимое блюдо сейчас – гречневая каша, салат из огурцов, помидоров и лука с подсолнечным маслом. Люблю козий сыр, который приносит нам сосед, у которого несколько козочек. И так же люблю спагетти, но его я позволяю себе раз в неделю", - поделилась гастрономические предпочтениями украинская поп-дива.

Кайфую с сыном: Ирина Билык поделилась своим счастьем и рассекретила звездное меню

Ирина Билык с сыночком Табризом (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

У Ирины грандиозные планы на будущее, в которое она смотрит с оптимизмом. Звезда заверяет, что хочет много путешествовать.

"Я очень хотела бы поехать в северные страны. Меня мало интересует Африка или Карибский бассейн с его прекрасными островами. Меня больше манит север, его красивая природа, замечательные озера и много вкусной рыбы", - назвала необычное направление для туризма артистка.

Ранее Ирина Билык сделала признание о невесте старшего сына Глеба.

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