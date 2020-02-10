Хищница: MARUV сверкнула аппетитными ягодицами среди джунглей на откровенных фото

Певица показала горячие фото среди тропических растений
MARUV (Анна Корсун) – мастер эпатажа и провокаций. Певица умеет завести сеть пикантными и экстравагантными фотосетами в откровенных образах и заставить говорить о себе. Артистка сменила цвет волос и превратилась в Мальвину, и такие перемены ей по душе. Во время свежего фотосета в джунглях Анна решила перевоплотиться в настоящую хищницу и продемонстрировала свои аппетитные формы на камеру.
Похоже, откровенные кадры в купальнике и накидке с "леопардовым" принтом были сделаны во время недавнего отдыха на Бали, куда MARUV отправилась с мужем Александром и друзьями. Девушка успела покорить местный вулкан и была в восторге от экскурсии на его вершину.
В сумерках Анна решила устроить фотосет, облачившись в черный монокини и босоножки на шпильке. Она позировала в полный рост, лишний раз, продемонстрировав длинные ножки. А также присела спиной к камере, сакцентировав внимание на аппетитных упругих ягодицах.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
"Не хочешь проследовать за мной в джунгли?" - оставила она приглашение для поклонников.
Подписчики звезды недвусмысленно отреагировали на откровенные фото: одни восхитились формами певицы, другие посчитали кадры вульгарными.
Скриншот комментариев
Напомним, что MARUV в купальнике показала свой беззаботный отпуск на Бали.