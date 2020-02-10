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Хищница: MARUV сверкнула аппетитными ягодицами среди джунглей на откровенных фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.02.2020 - 20:56
Хищница: MARUV сверкнула аппетитными ягодицами среди джунглей на откровенных фото
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица показала горячие фото среди тропических растений

MARUV (Анна Корсун) – мастер эпатажа и провокаций. Певица умеет завести сеть пикантными и экстравагантными фотосетами в откровенных образах и заставить говорить о себе. Артистка сменила цвет волос и превратилась в Мальвину, и такие перемены ей по душе. Во время свежего фотосета в джунглях Анна решила перевоплотиться в настоящую хищницу и продемонстрировала свои аппетитные формы на камеру.

Похоже, откровенные кадры в купальнике и накидке с "леопардовым" принтом были сделаны во время недавнего отдыха на Бали, куда MARUV отправилась с мужем Александром и друзьями. Девушка успела покорить местный вулкан и была в восторге от экскурсии на его вершину.

В сумерках Анна решила устроить фотосет, облачившись в черный монокини и босоножки на шпильке. Она позировала в полный рост, лишний раз, продемонстрировав длинные ножки. А также присела спиной к камере, сакцентировав внимание на аппетитных упругих ягодицах.

Хищница: MARUV сверкнула аппетитными ягодицами среди джунглей на откровенных фото

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Горячий фотосет можно увидеть тут

"Не хочешь проследовать за мной в джунгли?" - оставила она приглашение для поклонников.

Подписчики звезды недвусмысленно отреагировали на откровенные фото: одни восхитились формами певицы, другие посчитали кадры вульгарными.

  • Хищница
  • Марув огонь, не оторваться
  • Ну, Анюта разошлась
  • Блин, где ж вы ноги такие длинные берете?
  • Шикарная
  • Ягодка
  • Просто секс
  • Аня, Вы очень органичны и красивы
  • Так мне нравилась раньше, а теперь одни трусы.....
  • Пошло, и не красиво. Фу

Скриншот комментариев

Напомним, что MARUV в купальнике показала свой беззаботный отпуск на Бали.

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