Хижачка: MARUV блиснула апетитними сідницями серед джунглів на відвертих фото

Співачка показала гарячі фото серед тропічних рослин
MARUV (Анна Корсун) – майстер епатажу та провокацій. Співачка вміє завести мережу пікантними й екстравагантними фотосетами у відвертих образах і змусити говорити про себе. Артистка змінила колір волосся і перетворилася на Мальвіну, і такі зміни їй по душі. Під час свіжого фотосету в джунглях Ганна вирішила перевтілитися в справжню хижачку і продемонструвала свої апетитні форми на камеру.
Схоже, відверті кадри в купальнику і накидці з "леопардовим" принтом були зроблені під час недавнього відпочинку на Балі, куди MARUV вирушила з чоловіком Олександром і друзями. Дівчина встигла підкорити місцевий вулкан і була в захваті від екскурсії на його вершину.
В сутінках Ганна вирішила влаштувати фотосет, одягнувши чорний монокіні і босоніжки на шпильці. Вона позувала в повний зріст, зайвий раз продемонструвавши довгі ніжки. А також сіла спиною до камери, закцентивувавши увагу на апетитні пружні сідниці.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
"Не хочеш піти за мною в джунглі?" - вона залишила запрошення для шанувальників.
Передплатники зірки недвозначно відреагували на відверті фото: одні захоплювалися формами співачки, інші вважали кадри вульгарними.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що MARUV в купальнику показала свою безтурботну відпустку на Балі.