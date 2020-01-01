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Латексная балерина: MARUV на пуантах ошеломила кукольным новогодним образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.01.2020 - 18:37
Латексная балерина: MARUV на пуантах ошеломила кукольным новогодним образом
MARUV (фото: instagram.comalisha_zablockaya)

Певица показала неоридинарный новогодний фотосет

Эпатажная MARUV (Анна Корсун) незадолго до Нового года решилась на радикальные изменения – она покрасила волосы в ярко-синий цвет и стала похожей на Мальвину. Некоторые поклонники предположили, что звезда надела парик, но оказалось, что артистка действительно захотела кардинальных перемен во внешности. В качестве новогоднего подарка звезда решила преподнести фанам сюрприз – оригинальную фотосессию на пуантах в кукольном образе.

Не обошлось без традиционного латекса. Поверх латексного обтягивающего костюма певица надела корсет с камнями и бусинами, а на ноги – сетчатые колготы. Образ дополнили пуанты, длинные атласные перчатки со стразами, оригинальный воротник-"арлекин", украшенный крупными белыми бусинами и "заячьи ушки" из латекса. Макияж – с акцентом на глаза с сатиновыми синими тенями и шиммером.

Певица позировала у наряженной елки с подарками и возле окна. Анна встала в балетную позицию и поднялась на носочки.

Стильная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Поклонники моментально засыпали певицу комплиментами и восхитились результатами оригинального фотосета.

  • Садомазо снегурчка
  • Новогодняя зая
  • Какая зайка
  • Красуня! Найкраща!
  • Кыця мацыця
  • Ух, ты ж какая киця
  • Классная
  • Да ну вы прям высокая красотка
  • Мальвина в латексе
  • Я балдею от ваших костюмов, это что-то невероятное, умнички. С Новым годом!

Скриншот комментариев

Напомним, что MARUV ответила на вопрос о материнстве и призналась, готова ли появлению на свет ребенка.

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