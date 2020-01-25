MARUV с мужем устроила романтику на вершине вулкана на Бали

MARUV со своим мужем (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Певица рассказала о восхождении на балийский вулкан

MARUV (Анна Корсун) отдыхает с мужем Александром Корсуном и веселой компанией на острове Бали. Певица жаловалась, что в первые дни испытывала недомогание из-за акклиматизации, но позже ей стало гораздо лучше. Отдых, релакс, беззаботное времяпровождение и активные виды спорта сделали свое дело, и артистка быстро востановилась. К слову, перед тем, как улететь на Бали она посетила Дубаи и устроила фотосет на пляже. На острове же звезда решила изучить окрестные достопримечательности и отправилась на экскурсию на вулкан.

Компанию Анне составил ее муж и друзья. Фотоотчетом она охотно поделилась на странице в Instagram. Певица покорила вулкан Батур.

"Dream team. Вот такой компанией мы забрались на вулкан Батур. Это было сложно, но прекрасно!" - подписала она снимки.

MARUV со своим мужем и друзьями (фото: instagram.com/maruvofficial)

Для похода MARUV выбрала удобную и практичную одежду – спортивную куртку на замке, черные лосины, комфортные светлые кроссовки и кепку.

Анна решила рассказать подробности о необычной и впечатляющей экскурсии, а также дала совет – для похода стоит выбирать удобную старую обувь, которую не жалко, ведь подъем будет непростой.

MARUV со своим мужем и друзьями (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Час ночи, мы поехали на вулкан. Приехали туда в полчетвертого. По темноте, как настоящие скалолазы и экстремальщики забирались на вершинку по крутому склончику. Прошли за денечек больше 10 км, конечно, попка накачалась и болит. Залезли на вулкан, было еще темно. И дождались рассвета. Там нас угостили вареными в кратере вулкана яичками и банановыми сендвичами с кофеечком. Звучит просто, но было так вкусно! Всем советую – если вы прилетели на Бали, то сходите на вулкан Батур", - поделилась в "сториз" певица.

Напомним, что MARUV умилила фанов душевным семейным фото с мужем и новым членом семьи – собачкой Изольдой.