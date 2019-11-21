Хищная легенда: Наталья Могилевская блеснула формами в леопардовом платье

Наталья Могилевская, которая ранее рассказала о "странных" привычках, похвасталась поклонникам очередным светским выходом в стильном вечернем образе. Так, на днях в Киеве состоялась громкая вечеринка одного из популярных украинских глянцев, а именно - ежегодный “Viva! Бал”, во время которого одну из заслуженных наград также получила и Наталья Могилевская. Украинская исполнительница получила в этом году премию “Легенда Viva!”.

Отдельного внимания заслуживает новый яркий образ, в котором артистка появилась перед десятками камер. Для стильного выхода Могилевская выбрала силуэтное платье с трендовым в этом году принтом - леопардовые пятна. Как известно, анималистичный принт достаточно сложно сочетать в образах - здесь главное не переборщить.

Наталья Могилевская показывает стильный образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталья умело составила свой образ. Платье с насыщенным принтом она сочетает с объемным жакетом спокойного серого оттенка. Жакет небрежно наброшен на плечи. На ножках - туфли с открытым носком, на высокой шпильке.

Из украшений Наталья выбрала очень массивное колье в виде звеньев. Отметьте, что это тренд в аксессуарах в 2019 году.

Конечно же, Наталья поделилась своими эмоциями по поводу прошедшего события:

“Спасибо за премию ”Легенда Viva!” Совершенно неожиданно и приятно. Я поздравляю Вас с грандиозным праздником, благодарю за долгие и прекрасные годы вашей работы. Здоровья, успехов и любви! Я #покохала сегодня Вива! PS...Вот так я и стала Легендой Алексеевной, как нарекла меня когда-то Оля Полякова”.

Наталья Могилевская показывает стильный образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники Натальи также поспешили оставить приятные комментарии под постом своей любимицы:

“Абсолютно заслуженно!! Вы-прекрасны”

“Поздравляю, Вы достойны таких наград и нареканий! И как всегда ооочень красивая”

“Поздравляю! Вы прекрасная женщина!”

“Красотулька- заслуженно)))”

“Поздравляем с прекрасной наградой! Желаем вам огромной любви и вдохновения на новые хиты!”

“Прекрасная, награда вполне заслужена”

Скриншот комментариев: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, ранее Регина Тодоренко удивила признанием о конфликте с Могилевской! Артистки не общались несколько лет.

"Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу", - говорит Регина.