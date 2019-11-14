Кокетливая Наталья Могилевская в окружении молодых парней заинтриговала планами на Новый год

Могилевская призывает присоединиться к ней в новогоднюю ночь
Наталья Могилевская продолжает удивлять поклонников своей активностью. Украинская певица одно за другим посещает светские мероприятия и выступает на различных концертах. 3 ноября во время особенно эфира шоу Танцы со звездами 2019 Могилевская вновь вернулась на паркет проекта, где станцевала с Владом Ямой. Позже исполнительница выступила на концерте “Вечер премьер с Катей Осадчей”. Более того, Могилевская уже успела сняться для новогоднего шоу одного из украинских телеканалов. И побаловать поклонников фото со съемок.
Речь идет о новогоднем шоу “Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря! Для своего выступления Наталья выбрала действительно эффектный наряд - лаковое платье-плащ на голое тело. Платье оголяет ножку исполнительницы, а также одно плечо. Что смотрится очень эффектно!
Наталья Могилевская в ярком платье (фото: пресс-служба "Украина")
Кроме того, во время яркого выступления Могилевскую также сопровождала подтанцовка из шести молодых парней.
“#ПОКОХАЛА! Новогоднее шоу на канале "Украина". Встретим 2020 год вместе! Кто ждет Новый год?” - подписала эффектный кадр певица.
Эффектная Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Конечно же, поклонники исполнительницы не смогли оставить без внимания ее новый пост:
Скриншот комментариев: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Напомним, ранее Регина Тодоренко удивила признанием о конфликте с Могилевской! Артистки не общались несколько лет.
"Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу", - говорит Регина.