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Кокетливая Наталья Могилевская в окружении молодых парней заинтриговала планами на Новый год

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.11.2019 - 12:28
Кокетливая Наталья Могилевская в окружении молодых парней заинтриговала планами на Новый год
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская призывает присоединиться к ней в новогоднюю ночь

Наталья Могилевская продолжает удивлять поклонников своей активностью. Украинская певица одно за другим посещает светские мероприятия и выступает на различных концертах. 3 ноября во время особенно эфира шоу Танцы со звездами 2019 Могилевская вновь вернулась на паркет проекта, где станцевала с Владом Ямой. Позже исполнительница выступила на концерте “Вечер премьер с Катей Осадчей”. Более того, Могилевская уже успела сняться для новогоднего шоу одного из украинских телеканалов. И побаловать поклонников фото со съемок.

Речь идет о новогоднем шоу “Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря! Для своего выступления Наталья выбрала действительно эффектный наряд - лаковое платье-плащ на голое тело. Платье оголяет ножку исполнительницы, а также одно плечо. Что смотрится очень эффектно!

Кокетливая Наталья Могилевская в окружении молодых парней заинтриговала планами на Новый год

Кокетливая Наталья Могилевская в окружении молодых парней заинтриговала планами на Новый год

Наталья Могилевская в ярком платье (фото: пресс-служба "Украина")

Кроме того, во время яркого выступления Могилевскую также сопровождала подтанцовка из шести молодых парней.

“#ПОКОХАЛА! Новогоднее шоу на канале "Украина". Встретим 2020 год вместе! Кто ждет Новый год?” - подписала эффектный кадр певица.

Кокетливая Наталья Могилевская в окружении молодых парней заинтриговала планами на Новый год

Эффектная Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Конечно же, поклонники исполнительницы не смогли оставить без внимания ее новый пост:

  • “Стильная, обврожительная, милая, гламурная, модная!”
  • “Хочу быть сильной, как Вы, Наташенька, Вы такая классная”
  • “Какие ножки!!! Супер!”
  • “Я жду, очень, как маленькая девочка”
  • “Фото шикарне”
  • “Наша КРАСАВИЦА!”
  • “Вауууу какая красотка, сильно красивая”
  • “Вы такая красивая!люблю ваше творчество уже много лет.И каждый раз вы продолжаете нас удивлять!!”

Кокетливая Наталья Могилевская в окружении молодых парней заинтриговала планами на Новый год

Скриншот комментариев: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, ранее Регина Тодоренко удивила признанием о конфликте с Могилевской! Артистки не общались несколько лет.

"Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу", - говорит Регина.

Девочка далеко пойдет: Могилевская сделала похвальное признание о Тодоренко "Жду и люблю": счастливая Могилевская внезапно призналась в чувствах на Танцах со звездами 2019
Новости Украины Наталья МогилевскаяНовый год 2020
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