Х-Фактор 10 сезон: кто прошел в прямые эфиры и как сложились команды

В субботу состоялся финальный этап отборов в прямые эфиры вокального шоу Х-фактор на СТБ. Судьи шоу узнали свои категории, а также выбрали по 3 участника в свои команды. Таким образом, судейские категории на прямые эфиры выглядят так:

Игорь Кондратюк, категория "Девушки"

Игорь Кондратюк, категория "Девушки" (фото: СТБ)

"Вже сьомий рік на Х-факторі повторюю: я ніколи не хочу собі гурти, бо вважаю, що це банально, якщо тобі потрапляють гурти, які вже грають або співають багато років, і невдячно, якщо ти створюєш новий гурт: глядач, скоріш за все, це не оцінить їх своїм голосуванням. Мені більш за все подобається жіночий вокал, тому я задоволений своєю категорією, хоча, цього року також цікава категорія старших за 30.

Еля з моєї категорії просто бомбезна вокалістка! З Юлею - простою героїчною дівчиною - у нас заруба ще з кастингів, бо вона вважає, що поради не зроблять її спів більш досконалим, а я хочу довести їй зворотнє. А в Марії є щось таке, що точно чіпляє, вона може бути дуже цікавим персонажем - співачкою-артисткою".

Элина Иващенко, 17 лет

Мария Стопник, 21 год

Юлия Бордунова, 22 года

Оля Полякова, категория "30+"

Оля Полякова, категория "30+" (фото: СТБ)

"Я очень хотела себе категорию участников "30+", потому что успех в моей карьере тоже начался после 30 и я точно знаю, что 30 лет – это не приговор, а начало прекрасного пути. Я уверена, что в любом возрасте можно начать воплощать свои мечты, это никогда не поздно. Сила моей команды в их опыте, все они пережили свои утраты, первые влюбленности, которые давно отгремели. Мне очень не хватало в молодых исполнителях понимания того, о чем они поют. А когда Люда Базелюк поет про дочку, или про разбитую любовь, ведь у нее умер муж, ей веришь. Или наш прекрасный госслужащий Аня Иваница – вы видели, какой это талант? А невероятно обаятельный Георгий Колдун – это просто находка, мне вообще достался лучший мужчина проекта (смеется). Мой секрет победы – это репертуар. Я точно знаю, что людям нужно давать правильные песни, только они делают из нас звёзд, а без правильной песни о тебе никто никогда не узнает. Я выиграла в четырех песенных конкурсах, я научилась подбирать репертуар, я знаю, что подходит людям и буду это использовать в подготовке своих участников".

Людмила Базелюк, 47 лет

Георгий Колдун, 42 года

Анна Иваница, 32 года

Настя Каменских, категория "Парни"

Настя Каменских, категория "Парни" (фото: СТБ)

"Я дуже задоволена категорією, яка мені дісталась цього сезону. Адже у хлопців є все, що потрібно для перемоги - талант, харизма та наполегливість. А шоу "Х-фактор" для них - крутий шанс, аби показати себе. В мене величезний досвід у шоу-бізнесі і на сьогодні знаю, як підкорити своєю творчістю не лише Україну, а й мільйони слухачів на іншому кінці світу - в Латинській Америці. Мені точно є чому їх навчити".

Артем Забелин, 28 лет

Антон Вельбой, 19 лет

Юрий Каналош, 25 лет

А вот Андрея Данилко выбор участников в свою категорию заставил понервничать и за шаг до прослушивания конкурсантов из категории "Коллективы" судья заявил о том, что намерен покинуть шоу Х-фактор.

"Ребят, только не обижайтесь. Сейчас я как будто не оправдываю надежд. Я настолько пустой… И понимаю, насколько это для вас важно. Поэтому подумал, что будет честнее, если я, наверное, покину этот проект. Может, появится новый наставник, который вам действительно поможет, потому что я понимаю, что проблема во мне. Я как подумал о том, что сейчас мне придется кого-то выбирать… Нет, я не готов этого делать… Вы все – способные ребята, и мне кажется, что мне лучше всего будет покинуть этот проект".

После сказанного Андрей Данилко извинился и покинул съемочную площадку. Что будет с категорией "Коллективы" и кто станет их наставником, узнаем уже в субботу во время первого прямого эфира шоу Х-фактор на СТБ.