Х-Фактор 10 сезон: хто пройшов в прямі ефіри і як склалися команди

В суботу відбувся фінальний етап відборів у прямі ефіри вокального шоу Х-фактор на СТБ. Судді шоу дізналися свої категорії, а також вибрали по 3 учасника в свої команди. Таким чином, суддівські категорії на прямі ефіри виглядають так:

Ігор Кондратюк, категорія "Дівчата"

Ігор Кондратюк, категорія "Дівчата" (фото: СТБ)

"Вже сьомий рік на Х-факторі повторюю: я ніколи не хочу собі гурти, бо вважаю, що це банально, якщо тобі потрапляють гурти, які вже грають або співають багато років, і невдячно, якщо ти створюєш новий гурт: глядач, скоріш за все, це не оцінить їх своїм голосуванням. Мені більш за все подобається жіночий вокал, тому я задоволений своєю категорією, хоча, цього року також цікава категорія старших за 30.

Еля з моєї категорії просто бомбезна вокалістка! З Юлею - простою героїчною дівчиною - у нас заруба ще з кастингів, бо вона вважає, що поради не зроблять її спів більш досконалим, а я хочу довести їй зворотнє. А у Марії є щось таке, що точно чіпляє, вона може бути дуже цікавим персонажем - співачкою-артисткою".

Еліна Іващенко, 17 років

Марія Стопник, 21 рік

Бордунова Юлія, 22 роки

Оля Полякова, категорія "30+"

Оля Полякова, категорія "30+" (фото: СТБ)

"Я дуже хотіла собі категорію учасників "30+", тому що успіх у моїй кар'єрі теж почався після 30 і я точно знаю, що 30 років – це не вирок, а початок прекрасного шляху. Я впевнена, що в будь-якому віці можна почати втілювати свої мрії, це ніколи не пізно. Сила моєї команди в їх досвіді, всі вони пережили свої втрати, перші закоханості, які давно відгриміли. Мені дуже не вистачало в молодих виконавців розуміння того, про що вони співають. А коли Люда Базелюк співає про доньку, або про розбиту любов, адже у неї помер чоловік, їй віриш. Або наш прекрасний держслужбовець Аня Іваниця – ви бачили, який це талант? А неймовірно привабливий Георгій Колдун – це просто знахідка, мені взагалі дістався кращий чоловік проекту (сміється). Мій секрет перемоги – це репертуар. Я точно знаю, що людям треба давати правильні пісні, тільки вони роблять з нас зірок, а без правильної пісні про тебе ніхто ніколи не довідається. Я виграла в чотирьох пісенних конкурсах, я навчилася підбирати репертуар, я знаю, що підходить людям і буду це використовувати у підготовці своїх учасників".

Людмила Базелюк, 47 років

Георгій Колдун, 42 роки

Анна Іваниця, 32 роки

Настя Каменських, категорія "Хлопці"

Настя Каменських, категорія "Хлопці" (фото: СТБ)

"Я дуже задоволена категорією, яка мені дісталась цього сезону. Адже у хлопців є все, що потрібно для перемоги - талант, харизма та наполегливість. А шоу "Х-фактор" для них - крутій шанс, аби показати себе. У мене величезний досвід у шоу-бізнесі і на сьогодні знаю, як підкорити своєю творчістю не лише Україну, а й мільйони слухачів на іншому кінці світу - в Латинській Америці. Мені точно є чому їх навчити".

Артем Забєлін, 28 років

Антон Вельбой, 19 років

Юрій Каналош, 25 років

А от Андрія Данилка вибір учасників у свою категорію змусив понервувати і за крок до прослуховування конкурсантів з категорії "Колективи" суддя заявив про те, що має намір покинути шоу Х-фактор.

"Хлопців, тільки не ображайтеся. Зараз я ніби не виправдовую надій. Я настільки порожній... І розумію, наскільки це для вас важливо. Тому подумав, що буде чесніше, якщо я, мабуть, залишу цей проект. Може, з'явиться новий наставник, який вам дійсно допоможе, тому що я розумію, що проблема в мені. Я подумав про те, що зараз мені доведеться когось вибирати... Ні, я не готовий цього робити... Ви всі – здібні хлопці, і мені здається, що мені найкраще буде покинути цей проект".

Після сказаного Андрій Данилко вибачився і покинув знімальний майданчик. Що буде з категорією "Колективи" і хто стане їхнім наставником, дізнаємося вже в суботу під час першого прямого ефіру шоу Х-фактор на СТБ.