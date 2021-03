Грэмми 2021: кто и за что получил самую престижную музыкальную премию

Основные категории премии Грэмми 2021

"Песней года" в 2021-м стала композиция "I Can’t Breathe" от 23-летней американской хип-хоп-звезды H.E.R. (Габриеллы Уилсон).

Также за победу боролись: "Black Parade" (Бейонсе), "The Box" (Родди Рич), "Cardigan" (Тейлор Свифт), "Circles" (Post Malone), "Don’t Start Now" (Дуа Липа), "Everything I Wanted" (Билли Айлиш) и "If the World Was Ending" (JP Saxe при участии Джулии Майклз).



В номинации "Альбом года" победила работа "folklore" Тейлор Свифт.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/extratv)

Еще одна престижная номинация "Запись года", которая вручается за "художественные достижения, техническое мастерство и значительный вклад в развитие звукозаписи без учета продаж альбома и его позиции в чартах" улетела Билли Айлиш и ее песне "everything i wanted".



Конкуренцию ей составили "Black Parade" (Бейонсе), "Colors" (Black Pumas), "Rockstar" (DaBaby при участии Родди Рича), "Say So" (Doja Cat), "Don’t Start Now" (Дуа Липа), "Circles" (Post Malone), "Savage" (Megan Thee Stallion при участии Бейонсе).

Лучшим новым исполнителем в 2021 году стала Megan Thee Stallion, обойдя таких артистов, как Фиби Бриджерс, Ингрид Эндресс, Doja Cat, Kaytranada, Ноа Сайрус, Chika и D Smoke.

Лучшей поп-песней года критики назвали хит британского исполнителя Гарри Стайлза "Watermelon Sugar".



Премию в категории "Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" получили Леди Гага и Ариана Гранде за песню "Rain on Me".

Лучший вокальный поп-альбом записала Дуа Липа. И речь идет о "Future Nostalgia".

Лучшим танцевальным альбомом стала пластинка "Bubba" от канадского электронщика Kaytranada.

Премия Грэмми за лучшее рок-исполнение досталась Фионе Эппл за "Shameika".

А вот самой лучшей рок-песней года стала композиция Бриттани Ховард "Stay High".

В категории "Лучший рок-альбом" победу празднуют американские инди-рокеры The Strokes со своей пластинкой "The New Abnormal".

Джим Вест получил статуэтку за лучший нью-эйдж-альбом.

Toots & The Maytals записали лучший регги-альбом "Got to Be Tough".

Кроме того, стоит отметить победителей следующих категорий:

Лучший современный инструментальный альбом: Snarky Puppy - "Live at the Royal Albert Hall"

Snarky Puppy - "Live at the Royal Albert Hall" Лучшая R&B-песня: Robert Glasper - "Better Than I Imagined"

Robert Glasper - "Better Than I Imagined" Лучшее традиционное R&B-исполнение: Ledisi - "Anything For You"

Ledisi - "Anything For You" Лучший R&B-альбом : John Legend - "Bigger Love"

: John Legend - "Bigger Love" Лучший рэп-альбом: Nas - "King's Disease"

Nas - "King's Disease" Лучшая рэп-песня: Megan Thee Stallion при участии Бейонсе - "Savage"

Megan Thee Stallion при участии Бейонсе - "Savage" Лучшая кантри-песня: The Highwomen - "Crowded Table"

The Highwomen - "Crowded Table" Лучший альбом этнической музыки : Burna Boy - "Twice as Tall"

: Burna Boy - "Twice as Tall" Лучшее музыкальное видео: Бейонсе, Saint Jhn & Wizkid при участии Blue Ivy Carter - "Brown Skin Girl"

Бейонсе, Saint Jhn & Wizkid при участии Blue Ivy Carter - "Brown Skin Girl" Лучшая песня, написанная для визуального представления: Билли Айлиш - "No Time To Die"

Всего же награды были розданы в 84 категориях!

Звезды на красной дорожке церемонии Грэмми 2021 (фото: instagram.com/recordingacademy)

Добавим, что ведущим церемонии Грэмми 2021 стал известный комик и актер Тревор Ноа.

На шоу выступили Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Дуа Липа, BTS, Гарри Стайлз, Карди Би, Megan Thee Stallion и другие звезды, которые были также номинированные на премию в различных категориях.