Грэмми 2021: названа лучшая песня года, которая вас точно удивит
Грэмми 2021 в номинации "Песня года" выиграла H.E.R. (Габриелла Уилсон). Заветную статуэтку американская хип-хоп-звезда получила 14 марта на 63-й церемонии вручения наград самой престижной музыкальной премии в мире.
Об этом стало известно в ночь на понедельник благодаря трансляции из Стэйплс-центра Лос-Анджелеса.
За победу в категории "Песня года" боролись также такие композиции, как:
- "Black Parade" (Бейонсе)
- "The Box" (Родди Рич)
- "Cardigan" (Тейлор Свифт)
- "Circles" (Post Malone)
- "Don’t Start Now" (Дуа Липа)
- "Everything I Wanted" (Билли Айлиш)
- "If the World Was Ending" (JP Saxe при участии Джулии Майклз)
Победу в номинации "Песня года" на Грэмми 2021 одержала эта песня
Заметим, что музыкальные эксперты и букмекеры в этой номинации ставили на победу Тейлор Свифт. Но не тут-то было.
Победитель в номинации "Песня года" на Грэмми 2021 (фото: instagram.com/hermusicofficial)
Отметим, что в этом году наибольшее количество номинаций получили Бейонсе (9), Тейлор Свифт (6), Родди Рич (6) и Дуа Липа (6).
Добавим, что ведущим церемонии Грэмми 2021 стал известный комик и актер Тревор Ноа.
На шоу выступили Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Дуа Липа, BTS, Гарри Стайлз, Карди Би, Megan Thee Stallion и другие звезды, которые были также номинированные на премию в различных категориях.
Отметим, что в разные годы лауреатами премии Грэмми становились и украинцы, о которых мы писали ранее.