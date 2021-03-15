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Грэмми 2021: названа лучшая песня года, которая вас точно удивит

Новина українською → США, Понедельник 15 марта 2021 04:19
Грэмми 2021: названа лучшая песня года, которая вас точно удивит H.E.R. выиграла Грэмми 2021 за песню "I Can't Breathe" (фото: instagram.com/hermusicofficial)
Автор: Lite

Грэмми 2021 в номинации "Песня года" выиграла H.E.R. (Габриелла Уилсон). Заветную статуэтку американская хип-хоп-звезда получила 14 марта на 63-й церемонии вручения наград самой престижной музыкальной премии в мире.

Об этом стало известно в ночь на понедельник благодаря трансляции из Стэйплс-центра Лос-Анджелеса.

За победу в категории "Песня года" боролись также такие композиции, как:

  • "Black Parade" (Бейонсе)
  • "The Box" (Родди Рич)
  • "Cardigan" (Тейлор Свифт)
  • "Circles" (Post Malone)
  • "Don’t Start Now" (Дуа Липа)
  • "Everything I Wanted" (Билли Айлиш)
  • "If the World Was Ending" (JP Saxe при участии Джулии Майклз)

Победу в номинации "Песня года" на Грэмми 2021 одержала эта песня

Заметим, что музыкальные эксперты и букмекеры в этой номинации ставили на победу Тейлор Свифт. Но не тут-то было.

Грэмми 2021: названа лучшая песня года, которая вас точно удивит

Победитель в номинации "Песня года" на Грэмми 2021 (фото: instagram.com/hermusicofficial)

Отметим, что в этом году наибольшее количество номинаций получили Бейонсе (9), Тейлор Свифт (6), Родди Рич (6) и Дуа Липа (6).

Добавим, что ведущим церемонии Грэмми 2021 стал известный комик и актер Тревор Ноа.

На шоу выступили Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Дуа Липа, BTS, Гарри Стайлз, Карди Би, Megan Thee Stallion и другие звезды, которые были также номинированные на премию в различных категориях.

Отметим, что в разные годы лауреатами премии Грэмми становились и украинцы, о которых мы писали ранее.

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