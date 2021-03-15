Греммі 2021: хто і за що отримав найпрестижнішу музичну премію

Греммі 2021 - головна подія у світі музики цього року. В ніч з 14 на 15 березня в США завершилася 63-я церемонія нагородження найкращих представників індустрії.
Список усіх лауреатів в головних номінаціях Греммі 2021 - дивіться нижче.
"Піснею року" в 2021-му стала композиція "I Can not Breathe" від 23-річної американської хіп-хоп-зірки H.E.R. (Габріелли Вілсон).
Також за перемогу боролися: "Black Parade" (Бейонсе), "The Box" (Родді Річ), "Cardigan" (Тейлор Свіфт), "Circles" (Post Malone), "Don't Start Now" (Дуа Ліпа), "Everything I Wanted" (Біллі Айліш) і "If the World Was Ending" (JP Saxe за участю Джулії Майклз).
У номінації "Альбом року" перемогла робота "folklore" Тейлор Свіфт.
Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/extratv)
Кращим новим виконавцем у 2021 році стала Megan Thee Stallion, обійшовши таких артистів, як Фібі Бріджерс, Інгрід Ендресс, Doja Cat, Kaytranada, Ноа Сайрус, Chika і D Smoke.
Кращою поп-піснею критики назвали хіт британського виконавця Гаррі Стайлза "Watermelon Sugar".
Премію в категорії "Краще поп-виконання дуетом або групою" отримали Леді Гага і Аріана Гранде за пісню "Rain on Me".
Кращий вокальний поп-альбом записала Дуа Липа. І мова йде про "Future Nostalgia".
Кращим танцювальним альбомом стала платівка "Bubba" від канадського електронщика Kaytranada.
Премія Греммі за найкраще рок-виконання дісталася Фіоні Еппл за "Shameika".
А от най-най-найкращою рок-піснею року стала композиція Бріттані Ховард "Stay High".
У категорії "Кращий рок-альбом" перемогу святкують американські інді-рокери The Strokes зі своєю платівкою "The New Abnormal".
Джим Вест отримав статуетку за кращий нью-ейдж-альбом.
Toots & The Maytals записали кращий реггі-альбом "Got to Be Tough".
Окрім того, варто відзначити переможців таких категорій:
Все ж нагороди були роздані в 84 категоріях!
Зірки на червоній доріжці церемонії Греммі 2021 (фото: instagram.com/recordingacademy)
Додамо, що ведучим церемонії Греммі 2021 став відомий комік і актор Тревор Ноа.
На шоу виступили Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Дуа Ліпа, BTS, Гаррі Стайлз, Карді Бі, Megan Thee Stallion та інші зірки, які були також номіновані на премію в різних категоріях.
До речі, у різні роки лауреатами премії Греммі ставали і українці. Хто саме з наших співвітчизників отримав заповітну статуетку - читайте в цьому матеріалі.