Сразу не узнать: Тина Кароль наделала шуму в сети новым пронзительным фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица предстала в нетипичном образе

Тина Кароль регулярно "доставляет" поклонникам порцию радости, публикуя фото на личной страничке в Instagram. С послаблением карантина певица начала съемки в новых фотосетах и охотно делится результатами в сети. Так, снимки становятся все более горячими, а поклонники не могут нарадоваться такой откровенности звезды, которая старается всякий раз их удивлять. Новое фото показала украинскую поп-диву с другой стороны – эмоциональный снимок сразу же стал обсуждаемым.

Тина сидит "по-турецки", опершись локтями о колени и запустив пальцы в своих роскошные объемные локоны. Она смотрит куда-то в сторону, отведя взгляд от объектива камеры.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники сразу же заметили, что со снимка на них смотрит со всем другая Тина, ведь певица умеет быть многогранной. Также не обошлось и без намеков на роман с Даном Баланом.

Такая сильно красивая

Шикарная женщин с большой буквы. Сквозь года становится еще прекраснее

Пожар

Потому что нельзя быть на свете красивой такой

Нереально красивая

Другая

Невероятная красота

Вау! Що це за красуня? Не відразу впізнала! Суперова пані!

Это шикарно

Волшебно

Тин, а Дан, случайно, рядом с тобой не находился? Уж больно у вас фоны похожи

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль опубликовала видео в облегающем светлом комбинезоне – на кадрах она делает зарядку.

Напомним, что Тина Кароль засветила белье на кокетливом видео из авто.

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Автор: Lite