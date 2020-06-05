Сразу не узнать: Тина Кароль наделала шуму в сети новым пронзительным фото

Певица предстала в нетипичном образе
Тина Кароль регулярно "доставляет" поклонникам порцию радости, публикуя фото на личной страничке в Instagram. С послаблением карантина певица начала съемки в новых фотосетах и охотно делится результатами в сети. Так, снимки становятся все более горячими, а поклонники не могут нарадоваться такой откровенности звезды, которая старается всякий раз их удивлять. Новое фото показала украинскую поп-диву с другой стороны – эмоциональный снимок сразу же стал обсуждаемым.
Тина сидит "по-турецки", опершись локтями о колени и запустив пальцы в своих роскошные объемные локоны. Она смотрит куда-то в сторону, отведя взгляд от объектива камеры.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Поклонники сразу же заметили, что со снимка на них смотрит со всем другая Тина, ведь певица умеет быть многогранной. Также не обошлось и без намеков на роман с Даном Баланом.
Скриншот комментариев
Ранее Тина Кароль опубликовала видео в облегающем светлом комбинезоне – на кадрах она делает зарядку.
Напомним, что Тина Кароль засветила белье на кокетливом видео из авто.
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Автор: Lite