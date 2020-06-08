Что за гимнастка? Тина Кароль в стильном брючном костюме впечатлила растяжкой

Певица восхитила пользователей сети своей растяжкой
Тина Кароль часто "доставляет" поклонникам порцию радости, когда демонстрирует свои новые фотографии в Instagram. С послаблением карантина известная украинская певица начала съемки в новых фотосетах и охотно делится результатами.
На этот раз артистка удивила пользователей сети своей растяжкой. На черно-белом фото, которое разделено двумя снимками, она позирует в белом. На одном снимке певица в белом костюме вытягивает ногу и дотрагивается до пальцев ноги рукой.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
На втором снимке можно увидеть милую улыбку Тины Кароль. Эмоциональное фото сразу же стало обсуждаемым в сети. Вот, что пишут поклонники артистки.
Скриншоты с Instagram
Напомним, Тина Кароль сверкнула бельем на пикантном видео и заинтриговала фото с известным мужчиной. Также певица намекнула, что готовит для поклонников впечатляющий сюрприз.
Ранее Тина Кароль наделала шуму в сети новым пронзительным фото.
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Автор: Роман Мирончук