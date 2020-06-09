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Межі спокуси: Тіна Кароль схвилювала вигинами і оголила животик на чуттєвих фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.06.2020 - 14:37
Межі спокуси: Тіна Кароль схвилювала вигинами і оголила животик на чуттєвих фото
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка поділилася чуттєвими кадрами з нового фотосету

Тіна Кароль з послабленням карантинних заходів активно приступила до роботи. Так, вона записвает нові пісні. А тепер ще й знімається в фотосетах. Причому кожен наступний ще більш гарячий, ніж попередній! Українська поп-діва розбурхує шанувальників оголеними фото, які виглядають підкреслено естетично і спокусливо одночасно. Нещодавно вона знялася на лоні природи серед зелених пейзажів в топі і показала плоский животик, а тепер вирішила опублікувати більше кадрів пікантного фотосету.

Так, в розділі Instastories вона розмістила фото, на яких можна розглянути її струнку підтягнуту фігуру і сексуальні вигини з різних ракурсів. На знімках Тіна позує у короткій блузі-топі на шнурівці в області декольте і довгим рукавом і спідниці, що дозволила їй зробити акцент на пресі. На ніжках – відкриті босоніжки з тонкими ремінцями.

Співачка приймала ефектні і спокусливі пози, але в кожній з них виглядала гармонійно і природно.

Межі спокуси: Тіна Кароль схвилювала вигинами і оголила животик на чуттєвих фото

Межі спокуси: Тіна Кароль схвилювала вигинами і оголила животик на чуттєвих фото

Межі спокуси: Тіна Кароль схвилювала вигинами і оголила животик на чуттєвих фото

Межі спокуси: Тіна Кароль схвилювала вигинами і оголила животик на чуттєвих фото

Межі спокуси: Тіна Кароль схвилювала вигинами і оголила животик на чуттєвих фото

Тіна Кароль влаштувала еротичну фотосесію прямо на вулиці (фото: instagram.com/tina_karol)

До речі, Тіна старанно займється спортом і регулярно робить вправи на розтяжку і гнучкість. Вона ділиться з шанувальниками короткими відео в прискореному режимі, на яких показує комплекс вправ для підтримки ідеальної форми.

Нагадаємо, що раніше показала відмінну розтяжку на пікантному фото з елегантному брючному костюмі. Слід зауважити, що під ансамблем не було білизни та шанувальники змогли частково розглянути оголений бюст зірки.

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Автор: Lite

Теги Новини України Тіна Кароль
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