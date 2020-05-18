Так горжусь тобой: Виктория Бекхэм призналась мужу в любви с помощью архивного видео

Виктория Бекхэм, которая всегда весьма активна в Instagram, за последние сутки превзошла сама себя. Дизайнер, бизнесвумен и просто счастливая дочь, жена и мама показала массу архивных фото и видео. Первый посвящен ей самой. Она предстала еще ребенком – девочка стоит за гладильной доской в забавном сарафане и широко улыбается. В коллаже Виктория разместила также фото из настоящей жизни, где занимается тем же делом. «Всегда была предназначена для ателье?..», – написала она шутливую подпись, намекая, что судьба малышки была предначертана свыше.

Виктория в детстве и сегодня (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Позже знаменитая красавица, которая обожает семейные фото, добавила пару постов, посвященных своему отцу. «Представляем настоящую звезду семьи! Мой отец был в группе! Soniks. Эти картинки – это все. Я не могу больше любить тебя! С днем рождения!!», – написала любящая дочь под галереей, где отец в составе своей группы исполняет хиты. В продолжение череды постов о любимом папе она добавила видео, состоящее из фото разных лет, которое дополнила любимой песней отца. «С днем рождения, папа! Воспроизведение вашей любимой песни Стиви только для тебя сегодня. Я не могу дождаться, чтобы отпраздновать с тобой лично, когда карантин закончится. Ты самый невероятный отец, дедушка, муж и друг. Мы все так тебя любим», – не смогла сдержать эмоций Виктория.

Виктория с мамой и папой (видео: instagram.com/victoriabeckham)

Не обошла 46-летняя бизнесвумен и своего любимого мужа. Виктория показала фанатам архивное видео, на котором собраны ключевые игры Дэвида. «Не могу поверить, что прошло уже 7 лет с тех пор, как @DavidBeckham сыграл свою последнюю игру в качестве профессионального футболиста. Мы все так гордимся!!!! Мы любим тебя. Не могу дождаться твоей следующей главы», – написала звезда любимому мужу.

Дэвид ушел из спорта 7 лет назад (видео: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, Дэвид уже давно ушел из футбола и занялся собственным бизнесом. "…Я всегда был честолюбив во всем, что делаю. Играю ли я перед 90 000 фанатов или с детьми дома. Я всегда хочу победить. Я всегда хочу много работать. Причина, по которой я был честолюбивым футболистом, сделала меня честолюбивым бизнесменом. У меня сейчас офис на 16 человек, и я здесь почти каждый день, когда я не путешествую. Если парни в офисе никогда не видят меня, это неправильный пример – и я просто очень люблю энергию команды и работать вместе, и я думаю, в некотором роде, мечтать вместе", – рассказала он британскому GQ.