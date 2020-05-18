Так горжусь тобой: Виктория Бекхэм призналась мужу в любви с помощью архивного видео

Звезда растрогала сеть
Виктория Бекхэм, которая всегда весьма активна в Instagram, за последние сутки превзошла сама себя. Дизайнер, бизнесвумен и просто счастливая дочь, жена и мама показала массу архивных фото и видео. Первый посвящен ей самой. Она предстала еще ребенком – девочка стоит за гладильной доской в забавном сарафане и широко улыбается. В коллаже Виктория разместила также фото из настоящей жизни, где занимается тем же делом. «Всегда была предназначена для ателье?..», – написала она шутливую подпись, намекая, что судьба малышки была предначертана свыше.
Позже знаменитая красавица, которая обожает семейные фото, добавила пару постов, посвященных своему отцу. «Представляем настоящую звезду семьи! Мой отец был в группе! Soniks. Эти картинки – это все. Я не могу больше любить тебя! С днем рождения!!», – написала любящая дочь под галереей, где отец в составе своей группы исполняет хиты. В продолжение череды постов о любимом папе она добавила видео, состоящее из фото разных лет, которое дополнила любимой песней отца. «С днем рождения, папа! Воспроизведение вашей любимой песни Стиви только для тебя сегодня. Я не могу дождаться, чтобы отпраздновать с тобой лично, когда карантин закончится. Ты самый невероятный отец, дедушка, муж и друг. Мы все так тебя любим», – не смогла сдержать эмоций Виктория.
Виктория с мамой и папой (видео: instagram.com/victoriabeckham)
Не обошла 46-летняя бизнесвумен и своего любимого мужа. Виктория показала фанатам архивное видео, на котором собраны ключевые игры Дэвида. «Не могу поверить, что прошло уже 7 лет с тех пор, как @DavidBeckham сыграл свою последнюю игру в качестве профессионального футболиста. Мы все так гордимся!!!! Мы любим тебя. Не могу дождаться твоей следующей главы», – написала звезда любимому мужу.
Дэвид ушел из спорта 7 лет назад (видео: instagram.com/victoriabeckham)
Напомним, Дэвид уже давно ушел из футбола и занялся собственным бизнесом. "…Я всегда был честолюбив во всем, что делаю. Играю ли я перед 90 000 фанатов или с детьми дома. Я всегда хочу победить. Я всегда хочу много работать. Причина, по которой я был честолюбивым футболистом, сделала меня честолюбивым бизнесменом. У меня сейчас офис на 16 человек, и я здесь почти каждый день, когда я не путешествую. Если парни в офисе никогда не видят меня, это неправильный пример – и я просто очень люблю энергию команды и работать вместе, и я думаю, в некотором роде, мечтать вместе", – рассказала он британскому GQ.
Автор: Мила Иванова