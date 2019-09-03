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Настоящий денди: красавчик Дэвид Бекхэм примерил стильные наряды для GQ

Lite » Мода 03.09.2019 - 15:26
Настоящий денди: красавчик Дэвид Бекхэм примерил стильные наряды для GQ
Дэвид Бэкхем (фото: gq-magazine)

Футболист и бизнесмен получил награду от издания

Дэвид Бекхэм украсил свою первую обложку британского журнала GQ 20 лет назад. Сегодня на счету футболиста и бизнесмена их уже 11. За это время Дэвид сумел построить головокружительную карьеру, успешный бизнес и дружную семью, а еще – сохранить неувядающий внешний вид. Все заслуги звезды редактора решили отметить не только огромным материалом и еще одной кавер-стори, но и специальной наградой – он получил особую премию от GQ Awards.

Настоящий денди: красавчик Дэвид Бекхэм примерил стильные наряды для GQДэвид Бэкхем для GQ (фото: instagram.com/britishgq)

«Моим настоящим наследием станет моя семья, в которой есть четыре удивительных ребенка, страстных, целеустремленных, вежливых, хороших людей. Виктория и я всегда говорим, что наша семья – это наше самое большое достижение в жизни». В преддверии сегодняшней #GQAwards мы раскрываем получателя награды от нашей редакции", – так объявили об этом событии на странице журнала в Instagram.

Настоящий денди: красавчик Дэвид Бекхэм примерил стильные наряды для GQНастоящий денди: красавчик Дэвид Бекхэм примерил стильные наряды для GQ

Виктория Бэкхем также поздравила мужа с его успехами (фото: gq-magazine)

Сам Дэвид запостил обложку и написал: "Не могу поверить, что прошло 20 лет с момента моей первой обложки @britishgq. Какое путешествие! Работать с @DylanJonesGQ и командой всегда было приятно. Горжусь этим. Давайте праздновать позже". Виктория, которая всегда радуется успехам мужа, также поспешила выразить свой восторг. "Так горжусь новой обложкой Дэвида Бэкхема. 20 лет со дня его первой обложки #GQ, какое путешествие!", – написала икона стиля и любящая жена.

Настоящий денди: красавчик Дэвид Бекхэм примерил стильные наряды для GQ

Дэвид для GQ (фото: gq-magazine)

В фотосессии Дэвид примерил массу стильных нарядов, которые подчеркнули его подтянутое тело и моложавый внешний вид. Футболист всегда уделял много времени внешнему виду, и с возрастом любовь к стилю никуда не делась. Смокинг, белый костюм, синяя распахнутая рубашка – все смотрится на нем великолепно!

Настоящий денди: красавчик Дэвид Бекхэм примерил стильные наряды для GQДэвид по-прежнему в отличной форме (фото: gq-magazine)

Название интервью с Дэвидом говорит само за себя: "Я горжусь тем, что я зашел так далеко, потому что я мог бы легко пойти в другом направлении». Бекхэм рассказал о пути становления в футболе, построении своего бизнеса, семье и жизненных принципах. "…Я всегда был честолюбив во всем, что делаю. Играю ли я перед 90 000 фанатов или с детьми дома. Я всегда хочу победить. Я всегда хочу много работать. Причина, по которой я был честолюбивым футболистом, сделала меня честолюбивым бизнесменом. У меня сейчас офис на 16 человек, и я здесь почти каждый день, когда я не путешествую. Если парни в офисе никогда не видят меня, это неправильный пример – и я просто очень люблю энергию команды и работать вместе, и я думаю, в некотором роде, мечтать вместе".

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