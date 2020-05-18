Так пишаюся тобою: Вікторія Бекхем зізналася чоловікові в любові за допомогою архівного відео

Зірка розчулила мережу
Вікторія Бекхем, яка завжди дуже активна в Instagram, за останню добу перевершила сама себе. Дизайнер, бізнесвумен і просто щаслива дочка, дружина і мама показала масу архівних фото і відео. Перший присвячений їй самій. Вона постала ще дитиною – дівчинка стоїть за прасувальної дошкою в кумедному сарафані і широко посміхається. В колажі Вікторія розмістила також фото зі справжнього життя, де займається тим же ділом. «Завжди була призначена для ательє?..», – написала вона жартівливий підпис, натякаючи, що доля дівчинки була визначена заздалегідь.
Пізніше знаменита красуня, яка обожнює сімейні фото, додала пару постів, присвячених своєму батькові. «Представляємо справжню зірку сім'ї! Мій батько був в групі! Soniks. Ці картинки – це все. Я не можу більше любити тебе! З днем народження!!», – написала любляча дочка під галереєю, де батько у складі своєї групи виконує хіти. В продовження низки постів про улюбленого тата вона додала відео, яке складається з фото різних років, яке доповнила улюбленою піснею батька. «З днем народження, тато! Відтворення вашої улюбленої пісні Стіві тільки для тебе сьогодні. Я не можу дочекатися, щоб відсвяткувати з тобою особисто, коли карантин закінчиться. Ти найбільш неймовірний батько, дідусь, чоловік і друг. Ми всі тебе любимо», – не змогла стримати емоцій Вікторія.
Вікторія з мамою і татом (відео: instagram.com/victoriabeckham)
Не обійшла 46-річна бізнесвумен і свого коханого чоловіка. Вікторія показала фанатам архівне відео, на якому зібрані ключові ігри Девіда. «Не можу повірити, що минуло вже 7 років з тих пір, як @DavidBeckham зіграв свою останню гру в якості професійного футболіста. Ми так пишаємося!!!! Ми любимо тебе. Не можу дочекатися твоєї наступної глави», – написала зірка коханому чоловікові.
Девід пішов зі спорту 7 років тому (відео: instagram.com/victoriabeckham)
Нагадаємо, Девід вже давно пішов з футболу і зайнявся власним бізнесом. "...Я завжди був честолюбний у всьому, що роблю. Граю я перед 90 000 фанатів або з дітьми вдома. Я завжди хочу перемогти. Я завжди хочу багато працювати. Причина, через яку я був честолюбним футболістом, зробила мене честолюбним бізнесменом. У мене зараз офіс на 16 чоловік, і я тут майже кожен день, коли я не подорожую. Якщо хлопці в офісі ніколи не бачать мене, це неправильний приклад – і я просто дуже люблю енергію команди і працювати разом, і я думаю, в деякому роді, мріяти разом", – розповіла він британському GQ.
Автор: Міла Іванова