Горячо! Тина Кароль сверкнула аппетитным бюстом в пикантной фотосессии без белья

Тина Кароль вернулась в Instagram после некоторого перерыва и не устает будоражить воображение поклонников - поп-дива публикует ну очень откровенные и жаркие кадры! Ранее певица уже показывала фото в расстегнутом пиджаке, а на новом снимке она запечатлена в белой мужской рубашке. Вероятно, все это кадры из новой пикантной фотосессии, которые звезда в своей излюбленной манере выкладывает по одному.

На чувственном черно-белом фото Тина позирует без нижнего белья - в одной лишь расстегнутой рубашке, при этом пикантные места артистка прикрыла руками и задумчиво смотрит в сторону, приоткрыв губы.

Откровенный образ дополняет макияж с акцентом на глаза и красиво уложенные локонами волосы.

Ранее артиска показывала портретный кадр из этой фотосессии.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

От снимка так и веет сексуальной энергией, что передалось и подписчикам певицы. Некоторые фолловеры с трудом нашли слова, чтобы выразить свой восторг от горячего фото Кароль! В комментариях они призывают вызвать пожарных и восхищаются красотой и сексапильностью Тины.

Огнище

Ти ж наша красотка, я не можууууу

Аж жарко стало

Как же мы соскучились

Королева

Самая красивая

Уфффф, как горячо и оооочень красиво

Горячоооо

Нереальная красотка

Богиняяя!!!!

Тушите меня

Всё, убила меня своей обалденностью

у меня дар речи пропал

Просто *ах какая женщина...* и * кто создал тебя такую...*

Слов нету, одни эмоции. Красивая

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Потап честно высказался о романе Тины Кароль и Дана Балана.