ru
ua

Горячо! Тина Кароль сверкнула аппетитным бюстом в пикантной фотосессии без белья

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Певица вызвала фурор в сети жарким черно-белым кадром

Тина Кароль вернулась в Instagram после некоторого перерыва и не устает будоражить воображение поклонников - поп-дива публикует ну очень откровенные и жаркие кадры! Ранее певица уже показывала фото в расстегнутом пиджаке, а на новом снимке она запечатлена в белой мужской рубашке. Вероятно, все это кадры из новой пикантной фотосессии, которые звезда в своей излюбленной манере выкладывает по одному.

На чувственном черно-белом фото Тина позирует без нижнего белья - в одной лишь расстегнутой рубашке, при этом пикантные места артистка прикрыла руками и задумчиво смотрит в сторону, приоткрыв губы.

Откровенный образ дополняет макияж с акцентом на глаза и красиво уложенные локонами волосы.

Ранее артиска показывала портретный кадр из этой фотосессии.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

От снимка так и веет сексуальной энергией, что передалось и подписчикам певицы. Некоторые фолловеры с трудом нашли слова, чтобы выразить свой восторг от горячего фото Кароль! В комментариях они призывают вызвать пожарных и восхищаются красотой и сексапильностью Тины.

  • Огнище
  • Ти ж наша красотка, я не можууууу
  • Аж жарко стало
  • Как же мы соскучились
  • Королева
  • Самая красивая
  • Уфффф, как горячо и оооочень красиво
  • Горячоооо
  • Нереальная красотка
  • Богиняяя!!!!
  • Тушите меня
  • Всё, убила меня своей обалденностью
  • у меня дар речи пропал
  • Просто *ах какая женщина...* и * кто создал тебя такую...*
  • Слов нету, одни эмоции. Красивая

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Потап честно высказался о романе Тины Кароль и Дана Балана.

Автор: Марта Никитко

► Италия ждет украинских туристов: названа дата открытия границ ► У Ирины Билык умерла мама: второе горе за год
Читать все новости