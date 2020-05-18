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Молчала много лет: Тина Кароль в прозрачном платье-кольчуге заинтриговала заявлением

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.05.2020 - 13:46
Молчала много лет: Тина Кароль в прозрачном платье-кольчуге заинтриговала заявлением
Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Певица удивила неожиданной новостью

Тина Кароль вновь активизировалась в Instagram после длительного карантинного перерыва. Она регулярно размещала сториз и делилась с поклонниками подробностями своей жизни на самоизоляции, показывала сына, удивляла гибкостью во время тренировки и баловала нежными домашними кадрами без макияжа, а вот публикации в соцсети делать не спешила. Но теперь ее страничка "ожила". Свежий кадр – черно-белый портретный снимок, на котором Тина позирует в расстегнутой рубашке. Но не это привлекло внимание поклонников – самое интересное они нашли опять таки в сториз звезды. Там украинская поп-дива опубликовала фото в сексуальном образе и сделала неожиданное заявление.

На Тине - серебристое металлизированное платье, напоминающее кольчугу, котрое сосоит из множествасоедененных между собой зеркальных серебристых эллементов. Наряд в точности подчеркнул все волнительные изгибы украинской поп-дивы, позволил выделить ее талию и подчеркнуть пышную грудь.

Подпись к снимку была не менее интригующей, чем сам кадр. "Сцена – моя страсть, покой – мое вдохновение. Я приготовмла вам особенные сюрпризы о том, о чем молчала много лет", - пообещала артистка.

Молчала много лет: Тина Кароль в прозрачном платье-кольчуге заинтриговала заявлением

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

К слову, ранее Тина Кроль уже проговорилась, что на карантине продолжает работать над музыкальным материалом. Более того, она записала совместную песню и исполнила ее в дуэте с Даном Баланом, а сам певец показал закулисное видео со студии звукозаписи, на котром вместе с Тиной дурачиться и кокетничает во время рабочего процесса.

Звезды мастерски подогревают слухи о своем романе, а поклонники ищут малейшие детали, котрые указывают наа то, что артисты вместе. Например, они вычислили, что Тина и Дан одновременно разместили фото на своих страницах. Певица показала чувственный кадр с оголенной спиной, а артист – задучивое фото у окна в пестрой рубашке.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины Тина Кароль
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